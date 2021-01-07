Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’ndan Yararlanmaya hak kazananlar belirlendi

Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’na müracaat edenler arasında çekiliş yapılmış ve çekiliş sonucunda programdan yararlanmaya hak kazananlar belirlenmiştir.

Kırsal kalkınma kapsamında bölge halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacı ile küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Bu amaçla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” adı altında bir program başlatılmıştır. Program çerçevesinde alınan müracaatlar değerlendirilmiş ve koşulları yerine getiren müracaatçılar arasından kimlerin bu programdan yararlanacağı noter huzurunda yapılan çekiliş ile belirlenmiştir.

TİKA tarafından Türkiye’den getirilen ve karantina süreleri tamamlanan ivesi ırkı hayvanların dağıtımı için son aşamaya gelinmiştir. Program kapsamında peyderpey getirilecek hayvanların ilk partisinin dağıtımı için 07.01.2021 tarihinde İskele’de noter huzurunda yapılan çekiliş ile hak sahipleri belirlenmiştir. Program, 2021 yılında da ülke genelinde devam edecektir.

Noter huzurunda yapılan çekiliş ile hak sahipliği kazanan 9 yararlanıcıya 20’şer koyun ve 1’er koç olmak üzere toplamda 180 koyun ve 9 koç önümüzdeki hafta verilecektir. Komisyon, şartları taşıyan kişileri belirlemiş ve bu kişiler arasından yapılan çekiliş ile 9 asıl 2 de yedek belirlenmiştir.

Kazanan Kişiler:

RECEP DÜZGÜN MEHMET GÜNEŞ TAHİR GENÇ YAHYA GÜNGÖL MEHMET GÖKKAYA YILDIZ TEMEL MELEK HACIOĞLU SEHER KIRBAÇ NAİLE AKBAŞ

Yedek Kazanan Kişiler: