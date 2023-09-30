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“Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 3 üreticiye hayvanları teslim edildi

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“Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 3 üreticiye hayvanları teslim edildi
“Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 3 üreticiye hayvanları teslim edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TİKA katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Projesi”  kapsamında gerçekleşen kura çekiminin ardından hak kazanan üç üreticiye bugün hayvanları teslim edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Projesi”, kırsal kalkınma kapsamında bölge halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması için yürütülüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla yürütülen proje kapsamında daha önceden pilot bölge seçilen İskele ilçesi ve bağlı köylerinde dağıtımı yapılan hayvanlardan doğan ve proje gereği İskele Hayvancılık Dairesi’ne 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde müracaatta bulunanlar arasında yapılan değerlendirmede hak sahibi olduğu tespit edilen 8 üreticiden ilk etapta hayvan verilecek üç üreticiyi belirlemek için noter huzurunda çekiliş yapıldı.

Açıklamada, kura çekilişine hak sahibi 8 üreticinin yanında TİKA koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve diğer yetkililerle birlikte bazı vatandaşların da katıldığı kaydedildi

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