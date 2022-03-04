Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliği Konulu  Eğitim Düzenlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından düzenlenmekte olan küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde, Vadili’de küçükbaş hayvancılıkta işletme verimliliğini artıracak konularda uygulamalı eğitim yapılacaktır.
Bu çerçevede, 7 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da Vadili Belediyesi Kültür Evi’nde, Prof. Dr. Nazan Koluman tarafından Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliğini Etkileyen Faktörler konusunda eğitim gerçekleştirilecektir.
Eğitim, bölgedeki tüm üreticilerimize açıktır.
Hayvancılık Dairesi
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