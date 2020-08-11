Küçükerenköy'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Küçükerenköy'de sakin Gülperi AKTÜRK (K-50)
ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Küçükerenköy'de sakin Gülperi AKTÜRK (K-50)
ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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