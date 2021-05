Küfredince neden iyi hissederiz?

Küfretmek neden bu kadar iyi hissettirir? Yaramazlık yaptığımızı bildiğimizden mi yoksa küfür ettiğimizde beynimizde ya da vücudumuzda gerçekten bir şeyler değişiyor mu?

Hepimizin başına gelmiştir, ayak parmağımızı vurduğumuzda, trafiğe yakalandığımızda ya da çayımızı, kahvemizi üzerimize döktüğümüzde birden küfür edip, söylenmeye başlarız.

İçgüdüsel olarak küfre başvurur, genelde ağız dolusu söylenir ve birden büyülenmiş gibi bir derece tatmin oluruz.

Evet, bazılarımız daha çok küfreder ve bazıları keyiflendiğinde de küfürlü konuşur.

Ama her kültürde ve her dilde küfredildiğini unutmayalım. Hatta bu sadece insanlara has bir özellik bile olmayabilir.