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KUİR, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde Basın Bildirisi Yayımladı.

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20 Kasım 1998'de ABD'nin Boston şehrinde transfobik bir saldırı sonrası, Rita Hester saldırganlar tarafından 20 kez bıçaklanarak öldürüldü.
KUİR, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde Basın Bildirisi Yayımladı.

Rita Hester'ın ölümünden 1 yıl sonra, trans kadın Gwendolyn Ann Smith tarafından, Rita Hester anısına " Ölülerimizi Anmak " adlı bir proje ortaya çıkarıldı. 1999'dan bu yana da Rita Hester cinayeti sembol haline getirilerek, birçok ülkede her yılın 20 Kasım günü Nefret Suçu Mağduru Translar anılmaktadır. Kuir Kıbrıs Derneği de her yıl 20 Kasım tarihini çeşitli farkındalık artırıcı etkinlik ve kampanya ile anmaktadır.

Rita Hester’in öldürülmesinden tam 22 yıl sonra ABD’de bu yıl Sarah McBride Delaware Eyalet Senatosu’na seçilen ilk trans kadın oldu. Ayrıca ABD tarihinde ilk kez seçilen başkan resmi konuşmasında LGBTİ+’lara teşekkür etti. Bu gelişmeler her ne kadar sembolik olsa da umut vericidir. Günümüzde hem Kıbrıs'ın kuzeyinde hem de tüm dünyada translara yönelik önyargılar ve ayrımcılık ve bunların tetiklediği nefret suçları devam etmektedir. Ülkemizde birçok trans cinsiyet kimlikleri temelinde, zarar verme amacıyla cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Nefret suçlarının yaygınlığı ve cezasız kalması da zaten görünmez olan transları kendilerini korumak için daha da görünmez olmaya iterek, varoluşsal bir tehdide dönüşebilmektedir. Translara yönelik nefret suçları sadece sokakta yabancılar tarafından değil, transların aileleri ve arkadaşları tarafından da gerçekleşmektedir.  Geçtiğimiz aylarda Kuir Kıbrıs Derneği özellikle de istihdam alanında yaşanan ayrımcılığı önlemek için “Birlikte Daha Güçlü” projesini hayata geçirmeye başladı. Aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa maruz kalanlar, +90 542 858 58 47 numaralı telefondan, psiko-sosyal, hukuki ve akran danışmanlığı almak üzere sağlanan dayanışma hattına da haftanın her günü sabah 10 akşam 10 saatleri arasında, ulaşabileceğini hatırlatan dernek, transfobiye karşı durmak ve Kuir Kıbrıs Derneği ile dayanışmak isteyen herkese çağrı yaptı.

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