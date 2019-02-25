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Kuir Kıbrıs Derneği 10. yıl sergisi ve “Renklerin Çeşitliliği Proje” açılış etkinliği 4 Mart’ta

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin “Renklerin Çeşitliliği” başlıklı proje açılışı ve Kuir Kıbrıs’ın 10. Yıl Sergisi 4 Mart Pazartesi 19.00’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
Kuir Kıbrıs Derneği 10. yıl sergisi ve “Renklerin Çeşitliliği Proje” açılış etkinliği 4 Mart’ta

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin “Renklerin Çeşitliliği” başlıklı proje açılışı ve Kuir Kıbrıs’ın 10. Yıl Sergisi 4 Mart Pazartesi 19.00’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. 

Açıklamaya göre “Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için Renklerin Çeşitliliği Projesi!” sloganıyla yola çıkan proje, Aralık 2018’de başladı.

Üç yıl sürecek olan “Renklerin Çeşitliliği Projesi”nin, Avrupa Birliği “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI” Hibe Programı kapsamında finanse edildiği ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütüldü.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

 “2008’de Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı gün olarak kabul edilen 17 Mayıs günü dernekleşmek için ilk adımı atan Homofobiye Karşı İnisiyatif’ten Kuir Kıbrıs Derneği’ne ve günümüze kadar olan süreçte yaşananların sanatsal bir şölenle sergilendiği ve küratörlüğünü EMAA Başkent Sanat Merkezi Başkanı Zehra Şonya’nın üstlendiği “Kuir Kıbrıs 10. Yıl Sergisi” de aynı zamanda açılış konuşmaları sonrası ziyaret edilebilecektir. Açılış sonrası sergimiz 5 Mart’tan 11 Mart 2019’a kadar hafta içi her gün saat 16:00 ve 20:00 arası ziyaret edilebilecektir.”

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