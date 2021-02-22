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Kuir Kıbrıs Derneği, 2. `Sosyal Hizmet` Eğitimini ‘çevrimiçi’ Gerçekleştirdi.

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Eğitim, 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Kuir Kıbrıs Derneği, 2. `Sosyal Hizmet` Eğitimini ‘çevrimiçi’ Gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine ve dayanışma hattı gönüllülerine yönelik 2. Sosyal Hizmet Eğitimini düzenlendi.  Eğitim, 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Sosyal Hizmet Eğitimi, Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Tosun tarafından verildi. Eğitim başarılı bir şekilde, Kuir Kıbrıs üyeleri ve Kuir Kıbrıs Dayanışma hattı gönüllülerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Eğitimin ilk oturumunda, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki sosyal hizmetlerin genel durum analizi üzerinden detaylı bilgiler paylaşılarak, SWOT analizi yapıldı. Eğitimin diğer oturumlarında, Kuir Kıbrıs Derneği’nin sosyal hizmetler bakış açısının belirlenmesi adına hedef kitle oluşturma, iletişim çözümleri ve stratejik çözümler üzerinde bilgi aktarımlar yapıldı. Eğitimin son oturumda ise, kriz ve vaka yönetimi üzerine grup çalışmaları yapılarak, dayanışma hattı üzerinden gelen başvurulara destek ve yönlendirmelerin nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Eğitimin sosyal hizmetin LGBTI+’lar için ne denli önemi olduğunu ve bireylerin bu hizmete ulaşmalarının hayati önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara elektronik sertifikalarının verilmiştir.

Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Artıların (LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularına, eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik gibi alanlarda sorulara sizinle birlikte yanıt buluyor.

Dayanışma hattına haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numarasından ulaşabilirsiniz.

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