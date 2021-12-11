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Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsiyetin Hukuken Tanınması Kitapçığı ve Raporu Yayımladı

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Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsiyetin Hukuken Tanınması Kitapçığı ve Raporu Yayımladı
Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsiyetin Hukuken Tanınması Kitapçığı ve Raporu Yayımladı

 

(Lefkoşa, 11.12.2021) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında Cinsiyetin Hukuken Tanınması Kitapçığı ve Raporu yayımladı.

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde birçok trans, kimlik belgeleri üzerinde belirtilen cinsiyetin cinsiyet kimliklerine uyum göstermemesi üzerinden günlük hayatlarında sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar iş başvurusu, seyahat, banka hesabı açma ya da yerel kurumlarda yaşanan hak ihlalleri olabilirken kişiler şikâyette bulunduklarında süreç taciz, temelsiz şüphecilik ve hatta şiddet ile sonuçlanabiliyor.

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki herkesin resmi belgelerde isim ve cinsiyetini hiçbir müdahale olmaksızın değiştirilebilmesi için mücadele eder.

Kuir Kıbrıs Derneği öz-belirlenim ilkesine saygı temelinde hızlı, erişilebilir ve şeffaf prosedürlerin olması; cinsiyet uyum tedavi ve ameliyatlarıyla ilgili sağlık hizmetlerine erişimin güvence altına alınması; ikili cinsiyet dışındaki kimliklerin tanınması; bunlara sadece yetişkinlerin değil, küçüklerin de erişebilmesi; ve bu çerçevede de gizlilik güvence altına alınması gerektiğini savunuyor.

Bu amaçla, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde mevcut kural ve prosedürlere ve yarattıkları hak ihlallerine ışık tutabilecek, kural ve uygulamada yapılması gereken değişiklikleri anlatan bu kitapçık ve daha detaylı olarak konuyu aktaran bir de rapor hazırlandı.

Raporun tümüne https://www.queercyprus.org/tr/yillik-medya-takip-raporu-2021/ ve kitapçığın tümüne https://www.queercyprus.org/tr/cht-kitapcik/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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