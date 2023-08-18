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Kuir Kıbrıs Derneği, 'LGBTİ+ Dostu Belediyeleri' Ziyaret Etti

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Kuir Kıbrıs Derneği, 'LGBTİ+ Dostu Belediyeleri' Ziyaret Etti. 
Kuir Kıbrıs Derneği, 'LGBTİ+ Dostu Belediyeleri' Ziyaret Etti

(Lefkoşa, 18/08/23) Kuir Kıbrıs Derneği, 2018 yılında itibaren yerel yönetimler ile işbirliğini güçlendirmek, eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini imzalayan 3 belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği, "LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü"nü imzalayan üç bölge belediye başkanını ziyaret etti. Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve ilgili birim sorumluları ile gerçekleşen toplantılar kapsamında LGBTİ+ haklarına desteğin ve işbirliği taahhütleri konusunda atılacak adımlar ele alındı.

 

Belediye başkanları, LGBTİ+’ların toplum içinde ayrımcılığa maruz kalmadan eşit ve adil bir şekilde yaşamalarını sağlamayı hedefleyen bu protokolün gerekliliğine vurgu yaptı. Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nün, eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kuir Kıbrıs Derneği, belediye başkanlarının bu protokolü imzalayarak toplumsal çeşitliliğe saygı ve eşitliği teşvik etmek için verdikleri desteğin, adanın genelinde olumlu bir etki yaratacağının altını çizdi. 

 

“LGBTİ+’lar hizmetlere erişemiyor.”

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan açıklamada, LGBTİ+’ların aileleri ve toplum tarafından sistemik bir biçimde dışlanma, baskı ve şiddetle karşılaştığı vurgulandı. Ayrıca, bu sorunlarla başa çıkmak için kamu ve yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlere erişimin, hizmet kalitesinde ve uzun vadeli etkililikte yetersizliklerin olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıktığı belirtildi. Bu sorunların çözümü için yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine dikkat çekilirken, çözüm odaklı ve sistematik çalışmaların kaçınılmaz olduğu ve protokolü imzalayan üç belediyenin bu konuda somut adımlar atmasının olumlu bir gelişme olduğu ifade edildi.

 

“Daha adil, kucaklayıcı ve eşit bir toplum.”

Toplantıda belirlenen yol haritası çerçevesinde, belediyelerin LGBTİ+’ların ihtiyaçlarına daha duyarlı hale gelmesi için yapılacak çalışmalar ve etkinlikler tartışıldı. Aynı zamanda, LGBTİ+’ların kamusal alanda daha fazla görünürlüğünü sağlamak amacıyla somut adımlar ele alındı. LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü'nü imzalayan ve taahhüdünü yineleyen üç belediye, LGBTİ+ hakları konusunda gerçekleşmesi gereken yönetim anlayışı ile tüm yönetimlere örnek teşkil edeceğinin altı çizildi. Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ haklarının korunması, eşitlik ve insan haklarına saygının desteklenmesi konusundaki bu olumlu adımları görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Toplumsal çeşitliliği ve hoşgörüyü teşvik eden bu tür çalışmalar, Kıbrıs'ın daha adil, kucaklayıcı ve eşitlikçi bir toplum olabilmesine katkıda bulunacağına vurgu yapıldı.

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