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Kuir Kıbrıs Derneği ve İskele Kadın Derneği'nden Önemli Etkinlik: “Toplumsal Cinsiyet: Farkındalık ve Görünürlük”

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Kuir Kıbrıs Derneği ve İskele Kadın Derneği'nden Önemli Etkinlik: “Toplumsal Cinsiyet: Farkındalık ve Görünürlük”
Kuir Kıbrıs Derneği ve İskele Kadın Derneği'nden Önemli Etkinlik: “Toplumsal Cinsiyet: Farkındalık ve Görünürlük”

Kıbrıs Türk toplumunda toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelim konularında farkındalık yaratmak amacıyla Kuir Kıbrıs Derneği ve İskele Kadın Derneği işbirliğiyle “Toplumsal Cinsiyet: Farkındalık ve Görünürlük” temalı bir tartışma etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik Detayları

  • Tarih: 1 Ekim 2024
  • Saat: 17:30
  • Yer: İskele Osmanağa Kültür Evi

Bu bilgilendirici oturum, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularındaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Açık oturum formatında gerçekleştirilecek etkinlik, İskele bölgesinde yaşayan ve bu konulara ilgi duyan herkese açık olacak. Ancak katılımcı sayısının sınırlı olduğu belirtiliyor, bu nedenle ön kayıt yaptırmak önem taşıyor.

Katılım Bilgileri

Etkinliğe katılmak isteyenlerin, Tematik Tartışma Kayıt formunu doldurarak önceden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Etkinlik dili Türkçe olacak; ancak İngilizce dilinde kendini ifade etmek isteyen katılımcılara da destek sağlanacak.

Bu tür etkinlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmanın yanı sıra, toplumda daha kapsayıcı bir ortam yaratma amacını da taşıyor. Katılımcılar, toplumsal cinsiyet konularında uzman isimlerle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunma fırsatı elde edecekler.

Neden Önemli?

Toplumsal cinsiyet eşitliği, modern toplumların temel yapı taşlarından biridir. Bu tür tartışmalar, bireylerin kendilerini ifade etmeleri, toplumsal normları sorgulamaları ve daha adil bir toplum inşa etme yolunda atılan adımlara katkı sağlamaları açısından büyük önem taşıyor. Kuir Kıbrıs Derneği ve İskele Kadın Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik, Kıbrıs Türk toplumundaki toplumsal cinsiyet konularına dair daha fazla görünürlük ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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