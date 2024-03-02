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Kuir Kıbrıs Derneği ve KT-PDR Derneği “Kapsayıcı Mıyım? Kaygılı Mı?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi. 

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Kuir Kıbrıs Derneği ve KT-PDR Derneği “Kapsayıcı Mıyım? Kaygılı Mı?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi. 
Kuir Kıbrıs Derneği ve KT-PDR Derneği “Kapsayıcı Mıyım? Kaygılı Mı?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi. 

(Lefkoşa, 02/03/22) Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KT-PDRD) iş birliği ile “Kapsayıcı Mıyım? Kaygılı Mı?” başlıklı psikolojik danışmanların kapsayıcılık hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan tematik tartışma etkinliğini 28 Şubat 2024 KT-KPDR derneğinde gerçekleştirdi.

“Kapsayıcı Mıyım? Kaygılı Mı?” başlıklı tematik tartışma etkinliği, Okul Psikolojik Danışmanlarının kapsayıcılık hakkındaki fikirlerini ve bireysel kaygılarını ele aldı. Etkinlik kısa bir tanışma aktivitesinden sonra insan hakları aktivisti Omur Ray ve KT-PDR derneği temsilcisi Ebru Ervandar’in moderatörlüğü ve kolaylaştırıcılığı ile ilerledi. Katılımcılarla okul iklimi, kapsayıcılık, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi hakkında temel kavramlar üzerine fikir alışverişi yapıldı. Daha sonra katılımcılar cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı okullarda öğrencilerin çeşitliliği ve bireysel deneyimlerini paylaştı. Katılan okul psikolojik danışmanları hizmet verdikleri okullarda ayrımcılık deneyimlerinin önemli bir boyutunun cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı zorbalık ve ayrımcılık olduğunun altını çizdi. Katılımcılar, okullarda kapsayıcı iklim yaratacak küçük adımların büyük olumlu değişimler getirebileceğini ifade etti. Katılımcılar, rehberlik servislerinde gökkuşağı sticker’ı, bir broşürün, cinsiyetsiz bir dil kullanmanın ve çocuklarla iletişimde heteronormatif bir dilden kaçınmanın iyi örnekler olabileceğini ifade etti. Ayrıca, okul personellerinin meslek içi eğitimlerinde toplumsal cinsiyet konularının ve ayrımcılığa sıfır tolerans ilkesinin benimsenmesinin önemi tartışıldı. 

Etkinlik sonunda Kuir Kıbrıs Derneği temsilcileri, 16, 23 ve 30 mart tarihlerinde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirileceğini, tüm detayların yakında Kuir Kıbrıs Derneği ve KT-PDR derneği sosyal medya hesaplarından duyurulacağını ifade ettiler. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili sorular veya eğitimlerle ilgili merak edilenler için Kuir Kıbrıs Derneği'ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya queercyprus@gmail.com e-posta adresi üzerinden ulaşılabileceğinin altı çizildi.

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