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Kumsal Şehitleri anıldı

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Rumlar ve Yunanlıların 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler için Barbarlık Müzesi’ndeki Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.
Kumsal Şehitleri anıldı

Rumlar ve Yunanlıların 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler için Barbarlık Müzesi’ndeki Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Kıbrıs Türk Alay Komutanlığı’ndan Topçu Üsteğmen Talip Semih Gündüz, 55 yıl önce bugün Enosisle yaşayan Rum Rum Yunan ikilisinin  Akritas Planını uygulayarak masum insanları katlettiğini anımsattı.

“Bugün toğrağı vatan yapanların önünde saygıyla eğilme, onları anlama ve ders çıkarma gündür” diyen Üsteğmen Gündüz, geçmişi unutmadan sağlam adımlarla ileriye yürünebilmesi için o yılların iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Rumların saldırılarından örnekler veren Üsteğmen Gündüz, 74 yılına kadar Kıbrıs Türk Mücahidinin adada örnek bir direniş ve mücadele sergilediğini ve Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 1974 Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini aktardı.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Girne Bölgesi Başkanı Ersoy Taluğ da, bir konuşma yaparak baskının nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Taluğ, “150’den fazla çeteci saldırdı. Av tüfekleriyle savunduk. Masum insanlar kendilerinin ne olacağını bilemeden silah seslerinin cehenneme çevirdiği bir gecede katledildiler” dedi.

Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden Defne Omaçoğlu ve Ceren Sakallı’nın şiirler okuduğu tören Barbarlık Müzesi’nin gezilmesiyle son buldu.

Bir Yunan subayının 150 kadar Rum ile gerçekleştirdiği baskında

Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi, 3 çocuğu, Feride Hasan, Erdoğan Rifat, Tuncer Hasan, Muhip Hüseyin, Aziz Güner, Mustafa Hasan ve Mustafa Mehmet şehit edilmişti.

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