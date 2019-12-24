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Kumsal Şehitleri anıldı

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Kumsal Şehitleri bugün Barbarlık Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı.
Kumsal Şehitleri anıldı

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kumsal katliamında eşi ve çocukları öldürülen merhum Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, muharip dernekler, kurum kuruluşların ve okulların temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışı yapılan törende, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenkler sunuldu.

Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden Belgin Çelikesmer’in şiir okuduğu törende, KTKA Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Raif Akgün, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı Kadir Okyar ve merhum Nihat İlhan’ın oğlu Mustafa Necmi İlhan konuşma yaptı.

AKGÜN: “TOPRAKTAN, ÖZGÜRLÜKTEN, BAYRAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

KTKA Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Raif Akgün, 56. yıl önce bugün Rum Yunan ikilisinin Akritas Planı’nı uygulamaya başladığını ve masum birçok insanın öldürüldüğünü söyledi.

Gelecek nesillerin o günleri anmasının ve öğrenmesinin önemli olduğuna değinen Akgün, Akritas Planı’nın 21 Aralık 1963’te yürürlüğe girdiğini, savunmasız birçok kişinin öldürüldüğünü, Türklerin kahramanca direndiğini belirtti.

Akgün, “Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak bunu kahraman şehitlerimize borçluyuz. Geçmişi unutmayacak ve unutturmayacağız” dedi. 

“Topraktan, özgürlükten, bayraktan vazgeçmeyeceğiz” diyen Akgün, şehitlere rahmet diledi.

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