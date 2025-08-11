Kürtçe öğrenmeye gayret gösteriyorum; biz İstanbul İttifakı'nı bu samimi ve içten duygularımızla kurduk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık aydır tutuklu olan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kürt sorununa dair TBMM'de kurulan komisyonla ilgili olarak, "Biz Meclis'te kurulacak bir komisyon etrafında çoğulcu ve kapsayıcı bir iradeyle bu sürecin gerekliliklerinin yerine getirilmesini ve milletin sürece dahil edilmesini ilk öneren parti olduk" dedi. İmamoğlu, AKP'den hiçbir zaman samimiyet ve iyi niyet beklemediklerini belirterek, "ciddiyet beklediklerinin" altını çizdi. "CHP; demokrasinin, adaletin barışın ve nihayetinde Cumhuriyet’in sigortasıdır" diyen İmamoğlu, "Toplumda hassasiyetler var ve biz en başından beri bunu göz ardı etmeyen bir sürecin ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu sürecin tüm bu hassasiyetleri kapsayan bir şekilde yürütülmesi zorunludur" diye konuştu. İmamoğlu, "Devlet affedici olur, süregelen akışta yapılan yanlışlardan vazgeçme iradesiyle atılacak adımlar güçlü ve kalıcı olacaktır" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, daha önce bir pazarda Kürt bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatarak, Kürtçe öğrenmeye gayret gösterdiğini söyledi ve "Biz İstanbul'da, İstanbul İttifakı'nı bu samimi ve içten duygularımızla kurduk. Tarihi bir sorumluluğumuz var, temel amacımız bugünü kurtarmak olamaz. Kayyım diyerek, Anayasa Mahkemesi'ni AİHM’i reddederek huzur da barış da gelmez" ifadesini kullandı.

23 Mart'tan beri Silivri Cezaevi'nde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Haziran'dan beri Silivri Cezaevi'nde bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Altaylı'nın avukatı aracılığıyla İmamoğlu'na ilettişi sorular, TBMM'de kurulan çözüm sürecine dair komisyon üzerinden şekillendi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Samimiyet değil, ciddiyet arıyoruz"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili iktidarı samimi bulup bulmadığı sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz hiçbir zaman iktidardan samimiyet ve iyi niyet beklemedik. Sözümüzü esirgemedik. Gerçek bir muhalefetten de geri durmadık. Bu yüzden bu röportajı siz de ben de yüz yüze değil Silivri Cezaevi'nde hukuksuzca tutulurken gerçekleştiriyoruz. Samimiyet aramıyoruz fakat ciddiyet arıyoruz."

Öte yandan, sürecin AK Parti'den ibaret görülmemesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bütün bileşenler bu sürecin parçasıdır. Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefinin asıl sahibi milletimizin kendisidir" dedi.

Avukatlar vasıtasıyla İmamoğlu'na yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle:

"Komisyon çabası önemlidir, değerlidir ve zorunludur"

"İktidarın Terörsüz Türkiye adlandırdığı süreç, ülkenin ve milletin kaderini derinden ilgilendiren bu sebeple Türkiye'nin, milletin ve siyasetin bütününü kapsamadan başarılı olması mümkün olmayan bir süreç... Ve en önemlisi biz bu sürecin demokratikleşmeye, gerçek bir toplumsal barışa ve kalıcı çözümlere vesile olmadan gerçekleştirilemeyeceğini defalarca belirttik. Ülkenin ve milletin kaderini böylesine derinden etkileyen bir mesele varsa adres millet iradesinin en üst kurumu olan TBMM'dir.

Halkın temsili olmadan; onların dertleri, endişeleri, umutları ve hayalleri seslendirilmeden ne barışı sağlayabiliriz ne de bu barışı geleceğe taşıyabiliriz. Bu sebeple biz Meclis'te kurulacak bir komisyon etrafında çoğulcu ve kapsayıcı bir iradeyle bu sürecin gerekliliklerinin yerine getirilmesini ve milletin sürece dahil edilmesini ilk öneren parti olduk. Aynı zamanda demokratikleşmenin asıl hedef olduğunu ifade ettik. Ve Genel Başkanımız da bu sürecin 'terörsüz ve demokratik Türkiye' hedefine dönüşmesi ve TBMM'de kurulacak bir komisyon etrafında çalışma yürütmemiz gerektiğini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki İzmir mitingimizde ilan etti.

İktidar tarafından girişilen komisyon çabası önemlidir, değerlidir ve zorunludur. Bizim görevimizse bu komisyonu milletimize gerçek mamada demokrasi, adalet ve toplumsal barışa armağan edecek çalışmalar yapmasını sağlamak, milletin sözünü komisyona taşımaktır. Biz bu sürecin demokrasiye, adalete ve yeni bir toplumsal mutabakata duyduğu ihtiyaca cevap verdiği müddetçe gerçek manasını bulacağına inanıyoruz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu etrafında silah bırakmanın tamamlanması için yapılacak çalışmalarla beraber demokratikleşmeye, adalete ve toplumsal olarak birliğimizi kuvvetlendirmeye dair önemli adımlar atılması için etkin bir siyaset yürüteceğiz.

"Samimiyet aramıyoruz fakat ciddiyet arıyoruz"

AK Parti'nin samimiyeti meselesine gelince; biz hiçbir zaman iktidardan samimiyet ve iyi niyet beklemedik. Sözümüzü esirgemedik. Gerçek bir muhalefetten de geri durmadık.

Bu yüzden bu röportajı siz de ben de yüz yüze değil Silivri Cezaevi'nde hukuksuzca tutulurken gerçekleştiriyoruz. Samimiyet aramıyoruz fakat ciddiyet arıyoruz. İnşallah böylesine önemli bir süreçte ciddiyetle davranacaklardır. Bu süreç AK Parti'den ibaret değildir. Bütün bileşenler bu sürecin parçasıdır. Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefinin asıl sahibi milletimizin kendisidir. Biz milletimize karşı görevimizi gerçekleştireceğiz."

"CHP; demokrasinin, adaletin barışın ve nihayetinde Cumhuriyet’in sigortasıdır"

Türkiye'de silahların susması terör ve çatışma ortamının bitmesi amacıyla ilerleyen süreç, ülkemiz ve milletimiz için önemlidir. Biz bu sürecin demokrasi adalet ve toplumsal barışa vesile olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz.

Hem Türkiye'nin birinci partisi hem de ana muhalefet olarak milletimizin talepleri için siyaset yapıyor, bu sebeple sürece dair esaslarımızı ifade ediyoruz.

Birliğimiz ve bölünmez bütünlüğümüz esastır. Ay yıldızlı bayrağımızın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak 86 milyonun eşit hissedarlığı esastır.

Elbette hatalarımızdan ders çıkararak yaşadığımız çok büyük acıların yerini; huzurun barışın ve daimi bir birlikteliğin alması için çalışmalıyız. Demokratik bir zeminde olgunlaşacak eşit yurttaşlık ve hukukun herkese eşit uygulandığı bir Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı esastır.

Bu esasların bizi geleceğe çok büyük bir ivmeyle taşıyacağı kesindir, her bir vatandaşımızın birey olarak temel varlık sebebi olan ırkı, inancı, dili ve yaşam biçiminin en üst seviyede saygı ve değer gördüğü bir millet olmamızın esasen temelinin buradan geldiğini ve her bir vatandaşımızın özgün haliyle zenginliğimizin hücreleri olduğunu kabul etmeliyiz.

Evet şartlarımız var: Bu şartlar demokratikleşme adaletin tesisi ve toplumsal barışın inşasıdır. Vatandaşlarımızın hakları ve taleplerinin en üst seviyede teminat altına alınması şarttır ve esastır. Milletimizin bu sürece dair endişelerini görüyoruz, herkes müsterih olsun. CHP; demokrasinin, adaletin barışın ve nihayetinde Cumhuriyet’in sigortasıdır.

Biz güçlü bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kalıcı bir barış hedefi doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmaya ve milletin sesini her mecrada dile getirmeye devam edeceğiz.

“Toplumda hassasiyetler var, süreçte bunlar gözardı edilmemeli”

Bizim görevimiz toplumun hassasiyetlerine sahip çıkarak eleştirileri can kulağıyla dinleyerek, ortak bir iradeyle ülkemiz için en doğru yol haritasını sunmaktır. Evet toplumda hassasiyetler var ve biz en başından beri bunu göz ardı etmeyen bir sürecin ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. 50 yıllık terör ve çatışma ortamının bize yaşattığı derin acılar Türk, Kürt, nice insanımızın ölümüne sebep oldu. Şehitlerimiz ve aileleri var, gazilerimiz var, acının düştüğü haneler var… Bu sürecin tüm bu hassasiyetleri kapsayan bir şekilde yürütülmesi zorunludur.

Tarihte bu tür çatışma çözümü deneyimlerinde huzurun tesisi için yapılmış nice çalışmalar ve örnek uygulamalar var. Burada ortak bir dil oluşturma konusunda herkese görev düşüyor. Hükümetten ana muhalefete, MHP’den Dem Parti’ye, İyi Parti’den diğer görüşlere herkesin millet adına demokrasi, adalet ve toplumsal barışa önceleyen bir siyasetle milletimizin taleplerine sahip çıkması gerekiyor.

"Devlet, affedici olur"

Yetki sahiplerinin kibirden uzak bir şekilde meseleyi kendi ikballerinden çıkararak kapsayıcılık ve şeffaflıkla bu süreci ilerletmesi, milletimizin azami katılımı için şarttır.

En temel şart ise demokrasinin, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve mevcut anayasanın dahi uygulanmamasından, siyasi saiklerle yapılan büyük yanlışlardan vazgeçilerek hareket edilmesidir. Ancak bu şekilde bu süreci milletin ve devletin yararına başarıya kavuşturabilirsiniz. Devlet affedici olur, süregelen akışta yapılan yanlışlardan vazgeçme iradesiyle atılacak adımlar güçlü ve kalıcı olacaktır.

“Artık başka bir dönemi başlatmalıyız”

Ben dünyada en fazla Kürt nüfusunun yaşadığı şehrin belediye başkanıyım. Kürt kardeşlerimle, abilerimle, ablalarımla, Kürt anneleriyle birlikte 6 yıldır İstanbul'u yönetiyoruz. Onlarla çarşıda, pazarda, törenlerde, şantiyelerde, kreşlerde, her yerde birlikte olduk. Tarihten gelen endişeler kaygılar var, bazen hâlâ kanadığını hissettiğim yaralar var. Güzel dilleri ve Kürtçe’nin ürettiği kültür hazinesinin ne yazık ki inkar edildiğini hor görüldüğünü de yaşadık, gördük. Artık başka bir dönemi başlatmalıyız. Bu bizi daha fazla yakınlaştıracak, birleştirecek ve güçlendirecektir.

Bir gün İstanbul'daki bir pazar ziyaretinde bana duygu dolu güzel gözleriyle sevgi dolu duygularını Kürtçe dile getiren annemin sözlerini anlayamadan gözlerim nemli dinledim. Neden Türkçe bilmiyor, neden annemiz Türkçe öğrenememiş, neden bu imkan annemize sağlanamamış dedim. Ama sonra düşündüm ve kendime ‘sen neden biraz da olsa Kürtçe öğrenip aynı vatanı paylaştığın şu anneye birkaç cümle kurmayı düşünmedin’ diyerek elbette kendimi sorguladım.

"Kürtçe öğrenmeye gayret gösteriyorum"

Aynı şehri paylaştığım komşularımın, vatandaşlarımın dilini azıcık bile olsa bilmem gerekir diyerek Kürtçe öğrenmeye gayret gösteriyorum. Biz İstanbul'da, İstanbul İttifakı'nı bu samimi ve içten duygularımızla kurduk. Tarihi bir sorumluluğumuz var, temel amacımız bugünü kurtarmak olamaz. Bu ülkede kimsenin koltuğu kendisine ait değildir bu ülkede 150 200 yıldır sandık mücadelesi veriliyor ama özellikle 102 yıldır Atatürk Cumhuriyeti'yle makamların tamamı milletimize aittir. Kayyım diyerek, Anayasa Mahkemesi'ni AİHM’i reddederek huzur da barış da gelmez.

Ben memleketimin 86 milyon bütün vatandaşlarıyla tüm etnik köken dil ve inançları ile muazzam bir geleceği kurulabileceğine çok inanıyorum. Bu inancın temelinde de özellikle Türk-Kürt gençleri ve çocukları görüyorum. Biz bu işi başaracağız, 86 milyon bu ülkenin evlatları olarak hep birlikte başaracağız. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü koruyarak güçlendirerek başaracağız. Yakın coğrafyamıza ve dünyaya ilham kaynağı olacağız."