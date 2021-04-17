Kurumanastırlı: Bütün bu hataların sorumlusu UBP’dir

Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen) Genel Başkan Mehmet Bahadır Kurumanastırlı, sosyal medyadan çok tartışılan Anayasa Mahkemesi’ne açıp kazandıkları dava hakkında açıklama yaptı.

Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen) Genel Başkan Mehmet Bahadır Kurumanastırlı, sosyal medyadan çok tartışılan Anayasa Mahkemesi’ne açıp kazandıkları dava hakkında açıklama yaptı.

Kurumanastırlı, bütün bu olanların ve hataların sorumlusunun UBP olduğunu ifade etti.

Kurumanastırlı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Ben sendika başkanı olarak Dursun beyi ziyaret ettim. UBP’nin hazırladığı Din İşleri Yasasının antidemokratik ve anayasamıza aykırı olduğunu, değiştirmeleri gerektiğini söyledim. Dursun Bey hazırladıkları yasa tasarısını meclisten geçireceklerini söyledi. UBP Yasayı meclisten geçirdi. Üyelerimiz mağdur oldu. Biz de üyelerimizin mağduriyetini önlemek için Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Bütün bu olanların hataların sorumlusu UBP’dir. Saygılarımla”