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Kuzey Kıbrıs dünyada basın özgürlüğünde 76'ıncı sırada

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Kuzey Kıbrıs dünyada basın özgürlüğünde 76'ıncı sırada
Kuzey Kıbrıs dünyada basın özgürlüğünde 76'ıncı sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSB) örgütünün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi yayınlandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi yayımlandı. Raporda Kıbrıs’ın kuzeyi 76’ncı sırada yer alırken, güneyi 26’ncı, Türkiye ise 153’üncü sırada kendine yer buldu.

 

İŞTE RAPOR;

Kuzey Kıbrıs'ta mevzuat basın özgürlüğünü korur, ancak kamu düzenini, ulusal güvenliği veya kamu ahlakını korumak için sınırlandırılmasına izin verirken hakaret suç olmaya devam etmektedir. İfade özgürlüğünü kısıtlamak için “yasadışı içerik” ve “terörist faaliyetler” ile ilgili belirsiz hükümler içeren “bilgi teknolojisiyle bağlantılı suçlar” hakkında yeni bir yasa kullanılabilir.

Türkiye'yi ve Kıbrıs'a yönelik politikalarını kapsamak sorunlu. Avrupa gazetesinin editörü, 2019 yılında bir karikatür ve iki yazıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve iftira atmakla suçlandı.

Bir Ankara mahkemesinin kendisini beraat ettirmesinin ardından iddia makamı temyiz başvurusunda bulundu. Türkiye Yayın Yüksek Kurulu (RTÜK), Türk uydu operatörü Türksat'a, Erdoğan'a "hakaret ettiği" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve bölünmez birliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle Kıbrıs Türk televizyon kanalını taşımayı durdurma talimatı verdi.

RSF muhabiri olan serbest gazeteci Esra Aygın, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın Covid-19 aşı teslimatlarıyla ilgili açıklamalarını eleştirmesinin ardından hakarete uğradı ve tehdit edildi.

İnternet gazetesi Özgür Gazete, Tatar cumhurbaşkanlığına aday olurken, Erdoğan'ın kampanya ekibiyle gizlice Tatar görüşmesinin fotoğraflarını yayınladığında, Tatar, fotoğrafların yabancı bir istihbarat teşkilatı tarafından çekildiğini söyleyerek, Özgür Gazete'nin gazetecilerinin casus olduğunu ima etti.

Türk yetkililer bir makalesinde gazeteci Ayşemden Akın'ı Türkiye'ye ve halkına hakaret etmekle suçladı.

Günlük Yeni Bakış gazetesi editörü, polisin gözdağına maruz kaldığını söyledi.

Adanın iki yakası arasındaki geçiş noktalarının Covid-19 salgını sırasında kapatılması gazetecilerin hareketlerini ve bilgiye erişimlerini engelledi.

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