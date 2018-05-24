  • BIST 103.472
  • Altın 195,689
  • Dolar 4,6893
  • Euro 5,5062
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Kuzey Kıbrıs Rallisi kayıtları açıklandı

» »
Gülgün SÜT’ün ana sponsoru olduğu Kuzey Kıbrıs Rallisi 1 Haziran’da başlıyor
Kuzey Kıbrıs Rallisi kayıtları açıklandı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli motorspor organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası takvimine “Akdeniz Rallisi” adıyla dahil oluyor. 

Etaplar
1-3 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yarışlar, Girne, Tirmen, Esentepe, Lefkoşa, Balıkesir, Serdarlı ve Görneç’te gerçekleşecek. 
1 Haziran Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk gün Girne Şehir içi Etabı geçilecek. Servis Alanı’nın Atatürk Stadyumu-Lefkoşa’da olacağı rallide ekipler, 2 Haziran Cumartesi günü Tirmen ve Esentepe etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacak.
Rallinin son günü olan 3 Haziran Pazar günü, sırası ile Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecekler. Toplam uzunluğu 454.45 kilometre olacak olan rallide ekipler, 7 özel etabın toplamı olan 112.38 kilometrelik özel etaplarda mücadele edecekler.
36 ekip start alacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek uluslararası nitelikteki motorspor organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde bu yıl 36 ekip start alacak. Türkiye Historic Şampiyonası kayıtlarının 25 Mayıs Cuma gününe kadar devam edeceği açıklanırken, Girne’de gerçekleşecek özel etapta da 5 yarışmacı start alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gençlik Dairesi o tweetlerle ilgili açıklama yaptı24 Mayıs 2018 Perşembe 08:41
  • Akıncı ile Erhürman görüşecek24 Mayıs 2018 Perşembe 08:33
  • Ali Cengiz oyunları erken başladı!..24 Mayıs 2018 Perşembe 07:55
  • Cezaevinde pire operasyonu24 Mayıs 2018 Perşembe 07:50
  • İLK “U” DÖNÜŞÜ!!24 Mayıs 2018 Perşembe 07:45
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!24 Mayıs 2018 Perşembe 07:45
  • Firari Yılmaz Gümüş tutuklandı, iade edilecek mi?23 Mayıs 2018 Çarşamba 22:27
  • Döviz zirve üzerine zirve yapıyor23 Mayıs 2018 Çarşamba 21:21
  • Meral Akıncı Gökkuşağı Seramik Sergisi’nin açılışına katıldı23 Mayıs 2018 Çarşamba 19:09
  • Özyiğit, TÜBİTAK heyetini kabul etti23 Mayıs 2018 Çarşamba 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti