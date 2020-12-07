  • BIST 1.328
  • Altın 464,781
  • Dolar 7,8672
  • Euro 9,5291
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Thalassaemia Derneği İş Birliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenledi

» »
5 Aralık’ta kutlanan “Dünya Gönüllüler Günü” nedeniyle düzenlenen etkinlikte gönüllü vatandaşlar kan bağış aracında bağışta bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Thalassaemia Derneği İş Birliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenledi

Verilen bilgiye göre, Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, etkinliğe katkılarından ötürü KKTK Genel Başkanı Sezen’e teşekkür plaketi takdim etti.

SEZEN: “FARKINDALIĞI ARTIRMAK, ÇEKİNCELERİ GİDERMEK GEREK”

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, yılda ortalama 5 bin ünite kan topladıklarını ve Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiklerini söyledi.

Ülkede kana ihtiyaç olduğunu belirten, hastanelerin kana ihtiyaç duyan hastalarla dolu olduğunu ifade eden Sezen, bu konudaki farkındalığı artırmak, kan bağışı konusunda çekinceleri olan vatandaşların çekincelerini gidermek gerektiğini kaydetti.

Sezen, toplumun bağış konusunda duyarlı ve hassas olduğunu belirterek, bu bağışa katkı koyan gönüllülere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na da teşekkür etti.

Kızılay’ın çalışmalarına da değinen Sezen, hastanelere yoğun bakım yatağı ve bazı ekipmanlar konusunda yardım yaptıklarını ifade ederek, Kızılay farkındalık projesi kapsamında okullara ilk yardım dolapları hazırladıklarını, ihtiyaçlı ailelere gıda kolileri sağladıklarını aktardı.

“KISA SÜREDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPIYA KAVUŞMA HEDEFİNDEYİZ”

Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, şunları da kaydetti:

“Ana hedefimiz şubeleri, gönüllü ordusu, alt yapısı ve tüzüğüyle kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı sürdürülebilir kurumsal yapıya kavuşturmaktır. Hedeflerimiz arasında Kan Yasası da var. Düzenli kan bağışçılarını da artırmalıyız. Yakın gelecekte bağışçı takip sistemi oluşturmak istiyoruz. Sadece gıda dağıtımı ve iftar yemekleri ile anılmak istemiyoruz. Bunlar zaten görevlerimiz arasındadır.”

Bağışçıların sayılarını buna bağlı gelirleri de artırma hedefinde olduklarını kaydeden Sezen, bağışçılardan topladıkları katkıların ihtiyaç sahiplerine adil şekilde dağıtılmasına verdikleri öneme dikkat çekti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-DP-YDP azınlık hükümetinde uzlaşı! İşte bakanlıklar...07 Aralık 2020 Pazartesi 08:57
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar07 Aralık 2020 Pazartesi 07:57
  • Erkut YILMABAŞAR yazdı.. 13. MAAŞ Ödenecek mi?07 Aralık 2020 Pazartesi 07:45
  • UBP Genel merkezinde toplantı! Saner,Ataoğlu,Arıklı,Denktaş toplantıda06 Aralık 2020 Pazar 22:51
  • Kararların öğrencilere yük olmasını kabul etmiyoruz!06 Aralık 2020 Pazar 21:30
  • Pilli:Öğrencilerin talepleri konusunda ivedilikle çalışma başlatılacak06 Aralık 2020 Pazar 20:05
  • KKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka06 Aralık 2020 Pazar 19:30
  • KKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka06 Aralık 2020 Pazar 19:29
  • Polisten kaçarken araca çarptı, tutuklandı06 Aralık 2020 Pazar 18:38
  • İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza! Araç yan durdu06 Aralık 2020 Pazar 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti