  • BIST 1.313
  • Altın 446,350
  • Dolar 7,8055
  • Euro 9,3513
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8 pozitif vaka!

“Kuzey Kıbrıs Ve Deprem” Konferansı Yapılıyor!

» »
“Kuzey Kıbrıs ve Deprem” konulu konferans 2 Aralık Çarşamba saat 18.30’da zoom üzerinden online yapılacak.  
“Kuzey Kıbrıs Ve Deprem” Konferansı Yapılıyor!

Moderatörlüğünü ODTÜ KKK İnşaat Mühendisliği Programı Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. Bertuğ Akıntuğ’un yapacağı konferansta; saat 18.30’da KTMMOB YBO Başkanı Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili’nin “Kıbrıs'ta Depreme Yerbilimci Bakışı” konulu sunumu yer alacak. 

Ardından, KTMMOB İMO Genel Sekreteri ODTÜ KKK İnşaat Mühendisliği Programı Dr. Öğr. Üye. Abdullah Ekinci saat 19.00’da “Depremler Sırasında Kıbrıs Zeminlerinin Davranışı” ve saat 19.30’da ise ODTÜ KKK İnşaat Mühendisliği Programı Dr. Öğr. Üye. Ali Şahin Taşlıgedik “Depremlerden Öğrenilen Dersler” konusunda sunum yapacak. 

600600p22462ednmainimg-e-h-odtu-2.jpg
Konferansı takip etmek isteyenler için link şöyle: 
“https://zoom.us/j/5732433782?pwd=WlphTk8vRzYreWdicE5QczM5MEFoQT09
Meeting ID: 573 243 3782     Passcode: 281840”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi bu akşam 18.00’de toplanıyor.30 Kasım 2020 Pazartesi 11:36
  • Lefkoşa’da sakin Metin ÜÇKAYA Yaşamını Yitirdi30 Kasım 2020 Pazartesi 11:30
  • Küçükbaş Hayvan Üreticileri İçin Son Beyan Tarihi Açıklandı30 Kasım 2020 Pazartesi 11:17
  • Mısır, BAE, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı30 Kasım 2020 Pazartesi 11:07
  • Dağyolu (Fota) muhtarından Covid-19 açıklaması30 Kasım 2020 Pazartesi 10:57
  • “Kuzey Kıbrıs Ve Deprem” Konferansı Yapılıyor!30 Kasım 2020 Pazartesi 10:52
  • Öğretmenlik münhalleri... Son başvuru tarihi 7 Aralık30 Kasım 2020 Pazartesi 10:36
  • Olgun Amcaoğlu'na Vertigo Teşhisi Kondu!30 Kasım 2020 Pazartesi 10:10
  • Meclis Genel Kurulu Bugün Toplanıyor30 Kasım 2020 Pazartesi 09:15
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 30 Kasım 2020 Pazartesi )30 Kasım 2020 Pazartesi 08:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti