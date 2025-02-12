Kuzey Kıbrıs, yüzde 14,9'luk genç işsizlik oranı ile Avrupa'da 17. sırada

Kuzey Kıbrıs, %14,9'luk genç işsizlik oranıyla Avrupa'da 17. sırada yer alırken, Güney Kıbrıs'ta bu oran %11,9. Kuzey Kıbrıs, Avrupa genelinde 29 ülke arasında genç işsizlikte 17’nci sırada bulunurken, Güney Kıbrıs ise listenin 22’nci sırasında yer alıyor

Genç işsizlik, küresel ölçekte en büyük ekonomik sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Kıbrıs Postası’nın Trading Economics verilerinden derlediği habere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki genç işsizlik verileri ile KKTC 2023 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları karşılaştırıldığında, Kuzey Kıbrıs’ın genç işsizlik oranlarının AB ortalamasıyla kıyaslanabilir düzeyde olduğu ancak bazı ülkelerle arada büyük farklar gösterdiği görülüyor.

AB VE KKTC'DE GENÇ İŞSİZLİK ORANLARI

KKTC’de genç işsizlik oranı: %14,9

AB ortalaması: %15,9 (Trading Economics verilerine göre)

En düşük genç işsizlik oranına sahip AB ülkeleri: İsviçre %2,8 Almanya %6,4,

En yüksek genç işsizlik oranına sahip AB ülkeleri: İspanya %25,3, Romanya %25,3, İsveç %23,4

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,9

KKTC İstatistik Kurumu’nun 2023 yılına ait Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) verilerine göre, KKTC'de işsizlik oranı ise %5,1 olarak gerçekleşirken, genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranından oldukça yüksek. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı %14,9 olarak hesaplandı.

Genç erkeklerin işsizlik oranı %12,9 iken, bu oran kadınlarda %17,5'e yükseliyor.

Trading Economics verilerine göre, Güney Kıbrıs'taki genç işsizlik oranı ise %11,9 ile Kuzey Kıbrıs’tan daha iyi bir durumda.

Kuzey Kıbrıs, 29 Avrupa ülkesi arasında genç işsizlik oranında 17. sırada yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs’taki genç işsizlik oranı, Avrupa’daki benzer oranlarla karşılaştırıldığında dikkat çeken bir düzeyde kalmaya devam ederken, hükümet ve ilgili kurumların bu soruna yönelik daha etkili politikalar geliştirmesi gerektiği görülüyor.

AVRUPA'DA GENÇ İŞSİZLİĞİ: GÜNEY KIBRIS'TA GENŞ İŞSİZLİĞİ DAHA DÜŞÜK

ŞEHİRLERE GÖRE İŞSİZLİK ORANI

Bölgesel ve genel işsizlik oranı ise KKTC’nin farklı bölgelerinde değişkenlik gösterirken, 2023 verilerine göre en yüksek işsizlik oranı yüzde 7,2 ile Gazimağusa'da, en düşük işsizlik oranı ise yüzde 2,3 ile Lefkoşa'da kaydedildi.

Gazimağusa: Yüzde 7,2

Lefkoşa: Yüzde 2,3

Girne: Yüzde 5,5

Güzelyurt: Yüzde 6,1

İskele: Yüzde 4,0

Lefke: Yüzde 4,3

KADIN İŞSİZLİK ORANLARI:

İşsizlik oranı: Yüzde 5,8

Genç işsizlik oranı: Yüzde 17,5

ERKEK İŞSİZLİK ORANLARI:

İşsizlik oranı: Yüzde 4,8

Genç işsizlik oranı: Yüzde 12,9