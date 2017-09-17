Kuzey Kıbrıs'ta sıtma iddiası

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs’ta sıtma vakaları teşhis edildiğini açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs’ta sıtma vakaları teşhis edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta teşhis edilen sıtma vakaları ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) bilgilendirildiği açıklandı. Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Fileleftheros’un haberine göre; Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden 3 İngiliz turistte sıtma vakasına rastlandığı ifade edildi. Sıtma vakası görülen İngiliz vatandaşı 3 turistin de Esentepe’de Ağustos ayının son haftası tatil için kaldıkları ve İngiltere’ye döndükleri haberde kaydedildi. Konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın yakından takip ettiği belirtilen haberde, yetkili makamların uluslararası organizasyonlar ile yakın işbirliği içerisinde olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Kıbrıs’ta sıtma vakasına en son 1967 yılında rastlandığı da haberde yer aldı… Haberde ayrıca, sıtma vakası görülen 3 İngiliz turiste yapılacak genetik analizlerin ardından konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşılacağının altı çizildi.

Sıtma Hastalığı Nedir, Başlıca Belirtileri Nelerdir ?

Dünya toplumlarında en sık görülen hastalıklardan biri de sıtma hastalığıdır. Özellikle Orta Asya ve Afrika ülkelerinde çok sık görülen sıtma hastalığı taşıdığı birçok olumsuz faktörler nedeniyle başta Dünya Sağlık Örgütü’nün olmak üzere birçok uluslar arası sağlık kuruluşlarının güncel konuları arasında yer almaktadır. Dünya toplumlarında en sık görülen hastalıklardan biri de sıtma hastalığıdır. Özellikle Orta Asya ve Afrika ülkelerinde çok sık görülen sıtma hastalığı taşıdığı birçok olumsuz faktörler nedeniyle başta Dünya Sağlık Örgütü’nün olmak üzere birçok uluslar arası sağlık kuruluşlarının güncel konuları arasında yer almaktadır. Diğer birçok hastalıklarda olduğu çeşitli belirtiler göstererek etkisini göstermeye başlayan sıtma hastalığı özellikle vücut direncinin zayıf olmasından dolayı çocukları daha fazla etkileyebilmektedir.

Sıtma Hastalığı Tüm Dünyada Görülebilir

Plazmodium adında bir bakterinin neden olduğu sıtma hastalığı hakkında dünyanın birçok bölgesinde topluma açık alanlarda çeşitli seminerler düzenlenmekte ve bu sayede sıtma hastalığı hakkında toplumlara detaylı olarak bilgiler sunulmaktadır. Bazı sivrisineklerde yer alan plazmodium virüsünün sivri sineklerin bireyleri ısırması sonucunda vücuda giriş yaparak ve bunun akabinde belirli nöbetler şeklinde ortaya çıkabilen sıtma hastalığı diğer birçok hastalıklarda olduğu ilk belirti olarak yüksek ateş ve vücut titremesi belirtileriyle kendisini göstermekte ve tedavi edilemediği takdirde çok tehlikeli sonuçlara varabilmektedir. Sıtma hastalığıyla ilgili olarak gerçekleştirilen birçok araştırmanın sonucunda Dünya’da her yıl yaklaşık olarak 10 milyon birey sıtma hastalığına yakalanmakta ve birçoğu gerekli tedavilere başvuramadığından dolayı hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştır.

Sıtma Daha Çok Kimlerde Görülür

Sıtma hastalığının meydana gelmesinde etkin rol oynayan ”plazmodium” adındaki parazitin yanı sıra ”melario” adındaki başka bir parazitin de etkin rol oynadığı bilinmekte ve yine bunun yanında ”falciperimum” adındaki bir başka parazitin de etkin rol alabildiği ve son olarak da ”ovale ve vivax” adındaki parazitlerin sıtma hastalığının oluşumunda etkin rol oynadığı gözlemlenmiştir. Uzmanların dikkat çektiği sıtma hastalığı özellikle diğer birçok hastalıklarda olduğu gibi erken müdahale gerektiren hastalıklardan ve bununla birlikte tedavi sürecinin kısalması ve başarılı sonuçlar verebilmesi adına da bu hastalığın henüz ilk belirtisini göstermesinden itibaren gerekli teşhisinin yapılması son derece önem arz etmektedir. Günümüzde diğer birçok hastalıklarda olduğu gibi tedavisinin mümkün olabildiği sıtma hastalığı hemen her yaşta görülebilse de özellikle 6-12 yaşları arasındaki çocuklarda çok sık rastlanmakta ve etkili olduğu sürelerden itibaren bireylerin ciddi anlamda sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır.

Sıtma Hastalığının Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Diğer birçok hastalıklarda olduğu gibi sıtma hastalığında da birçok belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtiler şunlardır;

Aşırı yorgunluk: Sıtma hastalığının en belirgin belirtilerinden biri aşırı yorgunluk durumudur. Özellikle hastalığa neden olan bakterilerin vücuda girmesinden bir müddet sonrasında meydana gelen aşırı yorgunluk belirtisi çoğu zaman etkisini uzun müddetler boyunca koruyabilmektedir.

Halsizlik: Aşırı yorgunluk belirtisiyle eş anlamlı nitelikler taşıyan halsizlik belirtisi diğer birçok hastalıkların belirtilerinden olduğu aynı zamanda sıtma hastalığının da önemli belirtileri arasında yer almaktadır.Sıtma hastalığına yol açan bakterilerin vücuda girmesinin bir müddet sonrasında meydana gelen halsizlik durumu çoğu zaman hastalığın tamamen ortadan kaldırılıncaya dek etkisini devam ettirebilmektedir.

Mutsuzluk ve iştahsızlık: Sıtma hastalığının etkisini göstermesiyle birlikte bireyde aşırı mutsuzluk ve huzursuzluk durumu meydana gelmekte ve bununla birlikte iştahında önemli oranda azalmalar meydana gelmektedir. Özellikle de iştahta meydana gelen azalma durumu sıtma hastalığının en önemli belirtileri arasında yer almaktadır.

Titreme: Sıtma hastalığının bir başka belirtisi ise titreme belirtisidir. Hastalığa neden olan parazitlerin vücuda giriş yapmasının bir müddet sonrasında meydana gelen vücut titremesi de sıtma hastalığı nın önemli belirtilerindendir. Çoğu zaman titreme belirtisiyle birlikte aşırı terleme belirtisi de görülebilmektedir.

Baş ve sırt ağrısı: Sıtma hastalığının önemli belirtilerinden biri de baş ve sırt ağrısı belirtileridir. Özellikle de baş ağrısı sıtma hastalığının en belirgin belirtilerindendir. Etkisini çoğu zaman uzun müddetler boyunca sürdürebilen baş ağrısı belirtisi nadiren de olsa şiddetli bir duruma geçebilmektedir.

Deride meydana gelen kuruluk: Sıtma hastalığının bir başka belirtisi ise parazitlerin vücuda girmesinden bir müddet sonrasında meydana gelen deri kuruluğu belirtisidir. Özellikle de yüz bölgesinde görülebilen deri kuruluğu hastalığın etkisini tamamen kaybetmesine dek sürdürebilmektedir.

Nefes almada zorluk çekilmesi: Sıtma hastalığının en belirgin belirtilerinden biri de bireyin nefes alıp vermede oldukça sıkıntı çekmesi durumudur. Etkisini uzun süreler boyunca devam ettirebilen bu belirti sıtma hastalığının tamamen ortadan kaldırılıncaya dek etkisini devam ettirebilmektedir.

Sıtma Hastalığı Daha Çok Nerede Ve Kimlerde Görülmektedir?

Yukarıda da belirtildiği üzere sıtma hastalığı hemen her ülkeden sıkça görülebilmektedir. Ancak Orta Asya ve Afrika ülkeleri gibi gelişmemiş ülkelerde çok daha sık görülebilmektedir. Bununla birlikte sıtma hastalığı hemen her yaştan bireylerde görülebilmesine karşın genellikle çocuklarda çok daha sık görülebilmektedir. Özellikle çocukların bağışıklık sisteminin zayıf olması dolaysıyla onları daha kolay etkileyebilen sıtma hastalığı birçok hastalıklarda olduğu gibi tehlikeli riskler taşımaktadır.

Sıtma Hastalığının Teşhisi Nasıl Yapılmaktadır?

Diğer birçok hastalıklarda olduğu gibi sıtma hastalığının teşhisinde de genellikle kan tahlilleri yapılmakta ve bu sayede vücuda giriş yapan parazitlerin kana karışıp karışmadığı kolayca tespit edilmektedir. Teşhisinin oldukça kolay olduğu sıtma hastalığı tamamen teşhis edildikten sonra tedavi süreci başlatılmakta ve hastalığa en uygun tedavi yöntemleri belirlenmektedir.

Sıtma Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Sıtma hastalığının tedavisi de teşhisi kadar kolay yöntemler sayesinde yapılmaktadır. Sıtma hastalığının tedavisinde genel olarak ”klorokin” türünden antibiyotik ilaçlar kullanılmaktadır. Oldukça başarılı sonuçlar verebilen bu ilaçlar

sayesinde birçok sıtma vakaları kısa sürelerde tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılabilmektedir. İlgili doktor tarafından yeşil reçeteli olarak verilen bu antibiyotikler özellikle hastalığa neden olan parazitlerin yok olmasında oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Hasta başarılı bir tedavi sürecinden sonra hastanede bir müddet yakın gözetim altında tutulduktan sonra evine taburcu edilmekte ve evinde de bir süre istirahat ettirildikten sonra günlük aktivitelerine kaldığı yerden devam edebilmektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere sıtma hastalığının tedavi sürecinin olumlu sonuçlar verebilmesi için özellikle erken müdahale görmesi son derece önemlidir. Dolaysıyla sıtma hastalığının yukarıda maddeler halinde belirtilen belirtilerinin görülmesi durumunda bireyin vakit kaybetmeden ilgili doktora başvurması önemle gerekmektedir.

Not: Makale bilgilendirme amaçlıdır. Reçete değildir.