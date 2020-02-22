Kuzey Kıbrıs'taki "Lions Federasyonu" (ÇAKMA) sahte çıktı!

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Hukuk Departmanı, Kuzey Kıbrıs yasalarınca kurulan Lions Kulüpleri Federasyonu’nun ‘yasa dışı ve sahte’ olduğunu duyurdu.

Merkezi ABD’de bulunan Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve şu anda dönem başkanlığını Alev Ulubay’ın yaptığı Lions federasyonu ile ilgili kararında, uluslararası merkezin Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Lions kulüpleri üzerinde yetkili bir Lions kurumunun olmadığını, Lions Logo, bayrak, bölge kodu gibi amblemlerin kullanılmasının hukuk dışı olduğunu yazılı olarak Alev Ulubay’a bildirdi.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nün Federasyon tarafından ihraç edilmesinin ardından, konuyu Amerika merkeze bildiren Mesarya Lions Kulübü üyesi Fikret Şendil, konu hakkında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nden yasal görüş talep ederek, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’nun yasal statüsünün ne olduğunu yazılı olarak açıklanmasını talep etmişti.

Merkezin Hukuk Departmanı’ndan gelen yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Lions federasyonunun lisanslı olmadığı, uluslararası merkezin böyle bir Lions otoritesini tanımadığı ve Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Lions kulüplerinin doğrudan ABD’ye bağlı dernekler olduğunun altı çizildi.

Hukuk Departmanı’ndan gelen yazıda, yasa dışı kurulan ve sahte olarak nitelendirilen Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’nun derhal iptal edilmesi, Uluslararası Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda söz konusu yasa dışı federasyonun Lions logosu, Lions bayrağı ve ayrıca Lions kulüplerine ait hiç bir ifadeyi kullanmaması gerektiği açıklandı.

Hukuk Departmanı, yasa dışı federasyonunun, Uluslararası Lions Kulüpleri’nin ticari marka politikalarını da ihlal ettiğini ve bu durumun devam etmesi durumunda, telif hakkı davalarının açılacağı, ve gerek duyulması durumunda adadaki Lions kulüplerinin kapatılacağını resmi olarak Alev Ulubay’a bildirdi.

Sözde federasyon başkanı Alev Ulubay’a gönderilen yazının bir kopyası ise yine Hukuk Departmanı tarafından Mağusa Mesarya Lions Kulübü üyesi Fikret Şendil’e de gönderildi.

Lion Fikret Şendil, sözde federasyon tarafından ihraç edilen Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nün ihraç kararını uluslararası merkeze iletmiş ve konu Uluslararası Yönetim Kurulu’nun gündemine alınmıştı. Hukuk Departmanı’ndan yapılan açıklamada, sözde Lions Federasyonu’nun hiç bir kulüp üzerinde otoritesi bulunmadığı, hiç bir kulüpten aidat parası toplayamacayakları ve hiç bir kulübün Lionistik faaliyetlerinin uluslararası merkez kararı olmadıkça durdurulamayacağı belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Lions kulüplerinin derhal yasa dışı Lions federasyonu ile ilişkilerini bitirmeleri, aksi takdirde merkez tarafından kapatılabilecekleri yazılı olarak Alev Ulubay’a iletilmiş durumdadır.

Uluslararası tarafından Bölge Başkanı olarak ödüllendirilip görevlendirilen Ln. Fikret Şendil Kuzey Kıbrıs’ta bulunan diğer Lions kulüpleri ile görüşmeler yapma ve sorunları belirleme toplantı girişimleri de yine ilgili oluşum tarafından kulüplere yapılan baskılar sonucunda engellenmiştir.

Hukuk Departmanı’nın yazılı açıklamasında, Türkiye Lions Kulüpleri Konfederasyonu Konsey Başkanı’na atıfta bulunarak, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye ait bir Lions çevresi olmadığı ve Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Lions kulüpleri üzerinde hiç bir otoriteye sahip olmadığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs yasalarınca kurulan fakat ABD tarafından yasa dışı olarak kabul gören Lions Federasyonu’ndan konu ile alakalı her hangi bir açıklama gelmezken, gözler Alev Ulubay ve Lions ile alakalı her şeyi kullanmalarının yasaklandığı federasyon yetkililerine çevrilmiş durumda.