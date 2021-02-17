  • BIST 1.547
  • Altın 402,925
  • Dolar 7,0030
  • Euro 8,4487
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi bir yıl aradan sonra kamuoyu önüne çıktı

» »
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un karısı Ri Sol Ju bir yıldan uzun bir süredir ilk defa kamuoyu önüne çıktı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi bir yıl aradan sonra kamuoyu önüne çıktı

Devlet medyasında yer alan haberlere göre 30'lu yaşlarında olduğu düşünülen Ri Sol Ju, kocasının babası ve bir önceki devlet başkanı Kim Jong Il'in doğum günü anısına düzenlenen bir konsere katıldı.

Kim hanedanın ikinci üyesi olan Kim Jong Il'in doğum günü "Parlayan Yıldız Günü" olarak kutlanmaya başlandı ve ülkenin en önemli resmi bayramlarından biri haline geldi.

Ri Sol Ju'nun uzun bir süredir gözlerden uzak olmasının koronavirüs bağlantılı olduğu ya da hamilelikten kaynaklandığı yönünde söylentiler yükselmişti.

Resmi KCNA ajansı haberi "Genel Sekreter'in, eşi Ri Sol Ju ile tiyatro salonuna karşılama müziğiyle birlikte girmesiyle katılan herkes büyük bir sevince boğuldu," ifadeleriyle aktardı.

Ajansın geçtiği fotoğrafta hiçbir katılımcının maske takmadığı gözlendi.

Ri en son geçen yıl ocak ayında Ay Yılbaşı etkinliklerinde görülmüştü. Yokluğu koronavirüs salgınından etkilenmemek için karantinada kalmasına ya da hamile olma ihtimaline bağlanmıştı. Çiftin halihazırda 3 çocuğu olduğu düşünülüyor.

Eski bir şarkıcı olan Ri daha öncesinde Kim'in saha ziyaretlerine ve yabancı liderlerle düzenlenen toplantılara katılıyordu.

Kuzey Kore, komşusu Çin'de çıkan salgının ülkeye girişini engellemek amacıyla geçen yıl ocak ayından beri sınırlarını kapalı tutuyor. Kim daha önce defalarca ülkede koronavirüs vakası olmadığını söylese de uzmanlar bu açıklamaları şüpheli buluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lavrov: Yaptırım olursa, AB ile ilişkilerimizi koparmaya hazırız12 Şubat 2021 Cuma 17:42
  • 'Kadınlar Çok Konuşuyor' Diyen Japon Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori İstifa Etmek Zorunda Kaldı12 Şubat 2021 Cuma 11:13
  • Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı11 Şubat 2021 Perşembe 22:55
  • Japonya 24 milyon aşıyı çöpe atacak11 Şubat 2021 Perşembe 09:15
  • Dünyayı koronavirüse karşı uyarmaya çalışan Çinli Doktor Li Wenliang'ın ölüm yıldönümü08 Şubat 2021 Pazartesi 21:59
  • Endonezya'da Etkili Olan Yağışlar Nedeniyle 5 Bin 672 Ev Su Altında Kaldı08 Şubat 2021 Pazartesi 13:05
  • Wuhan’da inceleme yapan DSÖ heyetinden açıklama: Kanıt bulduk08 Şubat 2021 Pazartesi 12:22
  • Hindistan'da Bir Buzul Parçasının Barajı Yıkmasıyla 14 Kişi Öldü, 150 Kişi Kayıp08 Şubat 2021 Pazartesi 10:02
  • Myanmar'da askeri cuntadan sosyal medyaya da darbe: İnternete erişim engellendi07 Şubat 2021 Pazar 10:40
  • Navalny protestosu: 11 bin kişi gözaltına alındı; Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı07 Şubat 2021 Pazar 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti