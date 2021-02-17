Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi bir yıl aradan sonra kamuoyu önüne çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un karısı Ri Sol Ju bir yıldan uzun bir süredir ilk defa kamuoyu önüne çıktı.

Devlet medyasında yer alan haberlere göre 30'lu yaşlarında olduğu düşünülen Ri Sol Ju, kocasının babası ve bir önceki devlet başkanı Kim Jong Il'in doğum günü anısına düzenlenen bir konsere katıldı.

Kim hanedanın ikinci üyesi olan Kim Jong Il'in doğum günü "Parlayan Yıldız Günü" olarak kutlanmaya başlandı ve ülkenin en önemli resmi bayramlarından biri haline geldi.

Ri Sol Ju'nun uzun bir süredir gözlerden uzak olmasının koronavirüs bağlantılı olduğu ya da hamilelikten kaynaklandığı yönünde söylentiler yükselmişti.

Resmi KCNA ajansı haberi "Genel Sekreter'in, eşi Ri Sol Ju ile tiyatro salonuna karşılama müziğiyle birlikte girmesiyle katılan herkes büyük bir sevince boğuldu," ifadeleriyle aktardı.

Ajansın geçtiği fotoğrafta hiçbir katılımcının maske takmadığı gözlendi.

Ri en son geçen yıl ocak ayında Ay Yılbaşı etkinliklerinde görülmüştü. Yokluğu koronavirüs salgınından etkilenmemek için karantinada kalmasına ya da hamile olma ihtimaline bağlanmıştı. Çiftin halihazırda 3 çocuğu olduğu düşünülüyor.

Eski bir şarkıcı olan Ri daha öncesinde Kim'in saha ziyaretlerine ve yabancı liderlerle düzenlenen toplantılara katılıyordu.

Kuzey Kore, komşusu Çin'de çıkan salgının ülkeye girişini engellemek amacıyla geçen yıl ocak ayından beri sınırlarını kapalı tutuyor. Kim daha önce defalarca ülkede koronavirüs vakası olmadığını söylese de uzmanlar bu açıklamaları şüpheli buluyor.