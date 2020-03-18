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KYK Yurtları Hizmet Vermeyecek

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KYK Yurtları Hizmet Vermeyecek
KYK Yurtları Hizmet Vermeyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtların hizmetlerini durduracağını duyurdu ve ailelerinin yanına dönemeyecek durumda olan öğrencilerin en kısa süre içerisinde üniversite yönetimiyle irtibata geçmesini istedi.

DAÜ, bu durumdaki öğrencilerin gerekli desteğin verileceğini bildirdi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk yazılı açıklamasında öğrencilere hitaben şu bilgileri paylaştı:

"TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, üniversitemizin öğrenime ara verdiği bu dönemde KYK’ya ait yurtlarda kalmakta olan öğrencilerimizin ailelerinin yanlarına dönebilmelerini sağlamak üzere bir karar almıştır. Genel müdürlüğün kararına bağlı olarak üniversitemizdeki KYK yurtları geçici bir süre (üniversite yeniden öğrenime başlayıncaya kadar) öğrencilerimize hizmet veremeyecektir. Bu karara istinaden üniversitemiz içerisindeki KYK yurtlarında kalmakta olan öğrencilerimizin büyük bölümünün ailelerinin yanına gidebilecekleri ön görülmektedir. Ailelerinin yanına gidemeyecek durumda olan öğrencilerimizin mümkün olan en kısa süre içerisinde üniversite yönetimi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimize gerekli destek verilecektir."

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