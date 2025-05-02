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Lahey polisi Cemil Önal'ın öldürüldüğünü doğruladı

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Hollanda'da bir otel önünde işlenen cinayetin kurbanının, son günlerde Halil Falyalı hakkındaki iddialarıyla gündeme gelen Cemil Önal olduğu öne sürüldü. Hollanda polisi kurbanın kimliğini DW Türkçe'ye doğruladı.
Lahey polisi Cemil Önal'ın öldürüldüğünü doğruladı

Hollanda'da bir otel önünde işlenen cinayetin kurbanının, son günlerde Halil Falyalı hakkındaki iddialarıyla gündeme gelen Cemil Önal olduğu öne sürüldü. Hollanda polisi kurbanın kimliğini DW Türkçe'ye doğruladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2022'de silahlı saldırıda öldürülen kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın Türk siyasetçilerle ilişkilerine dair iddialarıyla gündeme gelen Cemil Önal Hollanda'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Lahey polisi dün X hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde "Rijswijk kentindeki bir otelin önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğünü" duyurmuş, Türk medyasında söz konusu kişinin Önal olduğu iddia edilmişti.

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