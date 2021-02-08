Lapta Belediye Başkanı Aktuğ :Mobil test uygulamasına başlanacak

Lapta ve Alsancak Belediyesi mobil test (PCR) uygulamasına yakın zamanda başlayacaklarını bildirdi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları iş birliği neticesinde, mobil test (PCR) uygulamasına yakın zamanda başlayacaklarını söyledi

Aktuğ, mobil test uygulamasına ilişkin önümüzdeki günlerde detaylı açıklamanın yapılacağını kaydetti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Lapta Belediyesi olarak pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız iş birliğine bir yenisini ekliyoruz.

Belediye hemşiremize Bakanlık bünyesinde aldıracağımız kurs akabinde, belediye aracımız ile mobil test (PCR) uygulamasına yakın zamanda başlıyoruz.

Mobil test aracı (PCR) başlangıç tarihimizi ve programımızı bir iki gün içerisinde siz değerli vatandaşlarımıza duyuracağız.”

Alsancak Belediyesi de mobil test uygulamasına başlanacağını bildirererek, “Panteminin ilk çıktığı günden bugüne çok zaman geçti. beldemizin daha sağlıklı daha yaşanır bir yer olması için tüm çalışanlarımız ile sizlere en iyi hizmeti verebilmek adına çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Belediye Hemşiremize Bakanlık bünyesinde aldıracağımız kurs akabinde, belediye aracımız ile mobil test (PCR) uygulamasına yakın zamanda başlıyoruz. Mobil test aracı (pcr) başlangıç tarihimizi ve programımızı bir iki gün içerisinde siz değerli vatandaşlarımıza açıklayacağız” duyurusu yaptı.