Lapta’da Üzüm Bağı Yangını: 1 Dönümlük Alan Zarar Gördü

01 Ağustos 2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında Lapta’da bir üzüm bağı bahçesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının yüksek gerilim hatlarından atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başladığı değerlendiriliyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alandaki kuru otlar ile birlikte 70 adet üzüm bağı yanarak zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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