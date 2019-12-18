#Las_Tesis Sıra Kıbrıs'ta .. Kadın örgütlerinden çağrı...
21 Aralık Cumartesi Saat 15'de kadınlar Mağusa'da buluşuyor...
Las tesis nedir? Ne anlama geliyor?
Kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı danslı protesto olan Las tesis merak konusu oldu. Şili'den çıkıp Türkiye dahil birçok ülkeye yayılan farkındalık yaratmayı amaçlayan eylem son günlerin en çok konuşulan konularının başında geliyor. İşte merak edilen bilgiler...
Şilili feminist örgütün “Las Tesis” ismi verilen danslı protestosu gündem konuşulmaya devam ediyor. Peki Las tesis nedir? İşte detaylar…
LAS TESİS NEDİR?
Las Tesis, Şili’de ortaya çıkan danslı bir protestodur. Las Tesis olarak anılan bu danslı protesto, tüm dünyadaki kadın cinayetlerinde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştiriliyor. Şili’de ortaya çıkan bu dans, farklı ülkelerde de gerçekleştiriliyor.
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