LAÜ Akademisyeni Açıkada, fiziksel aktivite ve Covid-19 üzerine bilgiler paylaştı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada “Fiziksel Aktivite, Antrenman ve Covid-19” konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bilinen bir şey, vücudun immün sistemi için her gün düzenli egzersiz yapmanın gerekli olduğu ve vücudu hastalıklara karşı korumanın günlük iyi ve dengeli beslenme kadar önemli olduğudur. Günlük yüzümüzü yıkar, dişimizi fırçalar, uyur, beslenir gibi sağlığımız için de günlük egzersizimizi yapmamız gerekir” diyen Açıkada, maske takmak, sosyal mesafeyi korumanın ve el temizliğine dikkat etmenin yansıra; her yaştan insan için fiziksel aktivitenin gerekmekte olduğunu ifade etti.

Açıkada: Her yaştan insanın vücut immün sistemini yüksek tutması gerekiyor

“Dünya Sağlık Örgütü egzersiz yapmanın şart olduğunu ve özellikle yaşlanan bireyler için yol gösterici özellikte egzersiz reçeteleri hazırlamıştır. Covid-19’un hızla yayıldığı bu günlerde günlük egzersiz yapmanın daha önemli bir duruma geldiği aşikârdır” diyen Açıkada, pandemi nedeniyle korunma amaçlı evlere kapanır ve çoğu toplu aktiviteyi durdururken; bireysel olarak vücut immün sistemini güçlü tutmak için evde yapılabilecek sportif egzersizlerin yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü’nün 5-17 yaş arasındaki kişilere günde en az 60 dakika egzersiz önerdiğini ve sağlık açısından bu sürenin daha da arttırılabileceğinden söz ettiğini belirten Açıkada sözlerine şöyle devam etti; “Özellikle öncelikle kalp ve dolaşım sistemlerini geliştirici dayanıklılık egzersizlerinin önemli olduğu, bunlara daha şiddetli egzersizlerin eklenmesi gerektiği, kasları ve kemikleri güçlendirici haftada 3 günden az olmamak kaydı ile kuvvet egzersizleri yapmanın önemli olduğuna işaret etmiştir. 18-64 yaş arası ve üzeri yaşındaki bireyler için haftada en az 150 dakika ve her defasında 10 dakikadan az olmamak üzere kalp ve dolaşım sistemi ağırlıklı dayanıklılık egzersizleri yapılmasını, haftada en az 75 dakika daha şiddetli egzersiz ve haftada en az iki gün kuvvet egzersizleri önerilmiştir. İlerleyen zaman içerisinde sağlık katkısı nedeniyle 150 dakikanın 300 dakika ve üzerine çıkabileceği belirtilmiştir. 40 yaşından sonra yaşlanmanın getirdiği bir kısım etkiler nedeniyle kilo almaya ve bu kiloların yağ kilo olarak alındığı ve kişilerin kadın ve erkek kilolandığı görülmektedir. Bu nedenle yeme alışkanlıklarımızda bir miktar değişikliğe giderek daha az yeme yoluna gidilmeli; vitamini, minerali ve lif içeriği daha çok olan sebze ve meyvelere yönelme önerilmiştir”.

Açıkada, “Amerikan Spor Hekimliği Birliği 1990’lı yıllarda “düzenli egzersiz yapma” kriterini haftada en az 2-3 antrenman yapma olarak açıklamaktaydı. İlerleyen daha sonraki yıllarda bu kriteri “her gün fiziksel aktivite yapmak” olarak değiştirmiştir. Bu nedenle her gün egzersiz yapmayı bir alışkanlık haline getirme önerilmiştir. Covid-19’dan korunmak için vücut immün sisteminin güçlü olması gerektiği gerçeğinden hareketle evde veya dışarıda yapılması gerektiği bilinmelidir” dedi.

“Bireysel veya takım için düzenli antrenman yapan sporcular Covid-19 nedeniyle antrenman ve maçlara ara vermek zorunda kalmışlardır. Düzenli spor yapan sporcuların antrenmanlara ara vermemesi, ara verildiği durumlarda “kondisyonsuzlaşma”nın meydana geldiği bilinmelidir. Kondisyonsuzlaşma, bazı spor dallarında spora dönük özelliklerin yok olmasına neden olmakta; bazı özelliklerin spor dalı beceri ve tekniği içerisinde uygulamaların olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Beceri ve tekniğin uygulanmasında karar verme ve değişik şiddetler ve rakip baskısı altında bazı beceri ve tekniklerin uygulanması zayıflamaktadır” diyen Açıkada, bu nedenle, düzenli spor yapan kişilerin en azından genel dayanıklılık, kuvvet, sürat ve çabukluk özelliklerini korumalarının gerekmekte olduğunu belirtti.

Açıkada, maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temiz ellerin yanı sıra; her yaştan herkesin, vücut immün sistemini güçlü tutması gerektiğine dikkat çekerek, vücut immün sistemini güçlü tutmanın önemli yollarından bir tanesinin fiziksel egzersiz yapmak olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.