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LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a ödül

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LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a ödül
LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a ödül

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Farmakoloji alanında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı ödüle layık görüldü.

    40 yılı aşkın hizmet verdiği Farmakoloji alanında çok değerli katkıları bulunan Demirdamar, 03-05 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Türk Farmakoloji Derneği’nin düzenlediği 31. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu’na (FEKBES) katılarak ödülünü teslim aldı.

Demirdamar’ın 40 yılı aşkın Farmakoloji alanına değerli katkıları bulunuyor

  Sempozyumda düzenlenen Farmakolojide 40. Yıl Plaket Töreni’nde, “Farmakolojide 40. Yıl” plaketi takdim edilen Demirdamar, ayrıca sempozyumda Erkan Maytalman’ın sunduğu ‘Metomizolün hematopoietik pregenitör hücreler üzerine etkileri: in vitro hematopoez stimülasyonunun baskılanması’ konulu tezinin tartışıldığı oturuma başkanlık etti.

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