LAÜ Akademisyeni İmirzalıoğlu, Diş Hekimliği Günü ve Haftası ile ilgili bilgilendirmeler yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin İmirzalıoğlu, “Diş Hekimliği Günü ve Haftası” ile ilgili yaptığı açıklamasında bütün diş hekimlerinin Diş Hekimliği Günü’nü kutladı.

Açıklamalarında, “Bu özel gün ve yer aldığı haftada hem meslektaşlarımızın toplum sağlığına yaptıkları katkıları kutluyor, mesleki duyarlılığı ve toplumsal farkındalığı geliştirmek için yapabileceklerimizi tartışıyoruz” ifadelerini kullanan İmirzalıoğlu, sözlerine şöyle devam etti; Diş hekimliği sadece çürükleri, diş eksikliğini, diş düzensizliklerini ya da dişeti problemlerini tedavi eden bir meslek değildir. Bütün bunların yanı sıra hastaya genel sağlığını ve gülüşünü iade ederek özgüvenini de kazandıran bir tıp dalıdır. İlaveten, erken çocukluk döneminden başlayarak, koruyucu diş hekimliği ile toplum sağlığına katkıda bulunur.

“Bu nedenle, bugün ağız sağlığının önemini takdir etmek ve diş hekimlerinin hayatımızdaki rolünü düşünmek için bir an ayıralım” diyen İmirzalıoğlu, ağız hijyeninin önemini akılda tutarak düzenli diş kontrollerinin ihmal edilmemesine dikkat çekti.

İmirzalıoğlu son olarak, “Bütün diş hekimlerinin Diş Hekimliği Gününü kutlarken herkese mutlu gülüşler dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.