LAÜ akademisyeni, Karakartal’ın armağanı kitabı etkinlikle tanıtıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın meslek yaşantısında otuz üç seneyi tamamlaması vesilesiyle akademisyen öğrencileri, hocaları ve meslektaşları tarafından hazırlanan sürpriz armağan kitabının tanıtımı, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi.

“Armağan kitabında Karakartal’ın akademik çalışmaları ve Kıbrıs Türk kültürüyle ilgili ürettiği eserler hakkında bilgiler yer alıyor”

Türkiye, KKTC ve İtalya’dan 50 akademisyenin yazılarıyla destek verdiği “Oğuz Karakartal Armağanı” kitabında, Karakartal’ın akademik çalışmaları ve Kıbrıs Türk kültürüyle ilgili ürettiği eserler hakkında bilgilerin yanında değişik konularda akademik yazılar bulunuyor.

“Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk kültürünün ve adada Türkçenin önemi üzerinde durarak bu yoldaki çalışmaları için Karakartal’ı kutladı”

Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, LAÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen, siyasiler, kültür insanları ve akademisyenler katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında Kıbrıs Türk kültürünün ve adada Türkçenin önemi üzerinde durarak bu yoldaki çalışmaları için Karakartal’ı kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar, armağan kitabının kapağında yazan “Boğaziçi’nin serin sularından Kıbrıs’a uzanan bir gönül” ibaresinde bir hakikatin ifade bulduğunu, bunun da Türkiye ve KKTC’nin bir ve beraberliği olduğunu belirtti.

Büyükelçi Başçeri ise milli ve yerel olmadan, onları bilmeden evrensel olunamayacağını söyleyerek Karakartal’ın projelerinin kendisini daima heyecanlandırdığını ve İsmail Bozkurt ile birlikte hazırladıkları beş ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi ‘nin hayat bulmasına iki yıl önce T.C. Lefkoşa Büyükelçliği olarak destek çıkmakla ne kadar isabetli bir karar verdiklerini dile getirdi.