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LAÜ Akademisyeni Kaygısız “Alzheimer Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu

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Kaygısız: Alzhiemer hastalığından korunmada ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada fiziksel aktivite çok önemlidir
LAÜ Akademisyeni Kaygısız “Alzheimer Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu

LAÜ Akademisyeni Kaygısız “Alzheimer Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu

Kaygısız: Alzhiemer hastalığından korunmada ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada fiziksel aktivite çok önemlidir

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız “Alzheimer Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

   "Aktif bir yaşam herkes için çok önemlidir. Günlük hayatta yeterli fiziksel aktivitede bulunmak zihinsel, fiziksel ve psikolojik olarak kişisel sağlığı korur ve geliştirir. İlerleyen yaşla birlikte görülebilecek kronik hastalıkların sayısının artması günlük fiziksel aktivitenin önemini daha da artırmaktadır. Yaşlanmayla birlikte görülebilecek hastalıklardan biri de ‘Demans’tır” diyen Kaygısız, günümüzde en yaygın görülen Demans türünün Alzheimer Hastalığı olduğunu belirtti.

  “Alzheimer hastalığı beynin fiziksel bir hastalığıdır. Bu hastalığın seyri sırasında beyinde, beyin hücrelerinin ölümüne neden olan plaklar ve yumaklar gelişir. Aynı zamanda Alzheimer hastalığı olan kişilerde beyin içindeki mesajların iletimini sağlayan bazı önemli kimyasalların eksikliği görülür. Alzheimer hastalığı yaşla birlikte ilerler ve belirtiler zamanla daha da kötü hale gelir” diyen Kaygısız açıklamalarına şöyle devam etti;   

  Alzheimer Hastalığı  tanısı almış olan bireylerde sağlığı korumak ve aktif yaşam tarzını benimsemek için fiziksel aktivite ve egzersizin rolü günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır. Egzersiz hormonu olarak bilinen irisin, beyin hücrelerinin yaşlanmaya ve yıpranmalara karşı korunmasında etkili bir hormondur. Egzersiz rutinleri, irisin oranının yükselmesini ve ideal irisin düzeyine erişilmesini sağlar; bu sayede Demans ya da Alzheimer’a karşı metabolizmanın kendiliğinden sağladığı bir savunmanın oluşması mümkün hale gelir. İrisin hormonunun sağlanması için düzenli ve belirli eforlar içeren egzersizlerin yapılması önemlidir.

  “Fiziksel Aktivite ve egzersizin, yaşla ilişkili gelişen ve bireyin yaşamını olumsuz etkileyen Alzheimer Hastalığı gibi kronik hastalıkların önlenmesinde etkisi birçok çalışma ile gösterilmektedir” diyen Kaygısız, fiziksel aktivitenin bu hastalıktan korunmak ve hastalığın evreler arası geçişinin yavaşlatılmasında öneminin büyük olduğunu ifade etti. “Fakat bu önem yeterince anlaşılamaması ve yaşlanma ve hastalığın ilerlemesi ile birlikte giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının tercih edilmesi hem hastalığın görülme sıklığını artırmakta hem de evreler arası geçişi hızlandırabilmektedir” diyen Kaygısız, sözlerinin sonunda şunları kaydetti; Genç nüfus için de bir tehdit olan bu hastalığın ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmaması için günlük hayatta fiziksel aktivite seviyesinin artırılması ve egzersiz rutininin olması önemlidir. Yaş ne olursa olsun gerek hastalıktan korunmak gerekse hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için bu konuda bir fizyoterapi rehabilitasyon değerlendirmesi yapılması ve kişinin uygun bir egzersiz programı uygulaması çok önemlidir.

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