  • BIST 7959.95
  • Altın 1857.073
  • Dolar 28.8498
  • Euro 31.5925
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAFilistinli yetkililer, Batı Şeria'da gece yarısı yedi kişinin öldürüldüğünü açıkladı

LAÜ Akademisyeni Meriç, katıldığı kongrede “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunu ele aldı

» »
LAÜ Akademisyeni Meriç, katıldığı kongrede “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunu ele aldı
LAÜ Akademisyeni Meriç, katıldığı kongrede “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunu ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikçi Yaklaşımlar” ana temalı 1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’ne katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün düzenlediği 1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katılan Meriç, katılımlarıyla LAÜ’yü temsil etti.

Kongrenin Bilim Kurulunda da görev alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, “Motor Fonksiyonu Geliştirmede” adlı panelde  “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunda konuşma gerçekleştirdi.

Meriç, konuşmasında Fonksiyel Elektrik Stimülasyonunun (FES) normal elektrik stimülasyon uygulamalarının farkına dikkat çekerek FES Uygulaması İçin Hasta Seçim Kriterleri, uygulamayı engelleyen durumlar, uygulama yöntemleri ile parametreleri ve teknolojik son gelişmeler konularında detaylı bilgiler aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ'de Neşeli Cumartesiler Başlıyor09 Kasım 2023 Perşembe 17:19
  • LAÜ Akademisyenleri “En Etkin Bilim İnsanları” listesinde yer aldı07 Kasım 2023 Salı 17:26
  • LAÜ Eczacılık Fakültesi Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu AHPGS tarafından akredite edildi07 Kasım 2023 Salı 08:31
  • LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Arıtılmış Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Etkinliğine Katıldı03 Kasım 2023 Cuma 16:13
  • LAÜ’deki konser geceleri büyük ilgi gördü31 Ekim 2023 Salı 13:48
  • LAÜ Hemşirelik Programı 5 yıl süre ile akredite edildi29 Ekim 2023 Pazar 13:26
  • Gezici Sinema LAÜ’de27 Ekim 2023 Cuma 15:15
  • LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün Kalitesi AHPGS Akreditasyonu ile Tescillendi25 Ekim 2023 Çarşamba 16:19
  • LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü AHPGS tarafından akredite edildi23 Ekim 2023 Pazartesi 07:55
  • LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı18 Ekim 2023 Çarşamba 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti