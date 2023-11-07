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LAÜ Eczacılık Fakültesi Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu AHPGS tarafından akredite edildi

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LAÜ Eczacılık Fakültesi Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu AHPGS tarafından akredite edildi
LAÜ Eczacılık Fakültesi Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu AHPGS tarafından akredite edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Eczacılık Fakültesi Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu  olan AHPGS (Acreditation Agency in Health and Social Sciences – Sağlık ve Sosyal Bilimler alanında Akademik Programların Akreditasyonu Ajansı) tarafından akredite edildi.

AHPGS uzman heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri iki günlük denetleme ziyaretinde Rektörlük, Fakülte Dekanı, Fakülte Öğretim Üyeleri, aktif ve mezun öğrenciler ve dış paydaşlarla ayrı ayrı toplantılar yaparak gerekli değerlendirmelerde bulundular. Başarılı geçen değerlendirme süreci sonucunda Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, AHPGS tarafından 5 yıllık süre ile 30 Eylül 2028 tarihine kadar akredite edildi.

LAÜ Eczacılık Fakültesi’nden yapılan açıklamada; “Fakültemizin uluslararası bir kuruluş olan AHPGS tarafından 2028’e kadar 5 yıl akredite edilmesinin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Akreditasyon sürecinde bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, LAÜ Akreditasyon Komitesi Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğ Aydın’a, özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve mezun öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

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