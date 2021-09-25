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LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Demirdamar, “25 Eylül Dünya Eczacılık Günü”nü kutladı.

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LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Demirdamar, “25 Eylül Dünya Eczacılık Günü”nü kutladı
LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Demirdamar, “25 Eylül Dünya Eczacılık Günü”nü kutladı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Rümeysa Demirdamar, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla bilgilendirme yaptı.

Demirdamar, 146  uluslararası üye eczacı organizasyonunun 4 milyon eczacıyı aşan üyesi ile dünya eczacılarını çatısı altında birleştiren bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP)  Hollanda’nın Den Haag şehrinde  25 Eylül 1912’de üye eczacıları bünyesinde toplamak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade etti.

Demirdamar, 25 Eylül’ün  Dünya Eczacıları Günü olarak kutlanması 2009 yılında İstanbul’da yapılan FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) kongresi genel kurul toplantısında Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner tarafından teklif edildiğini ve  2010 yılından bu yana da kutlanmakta olduğunu belirtti.

FIP vizyonu dünyanın her yerinde insanların ilaçla tedavide kalite güvencesi olan eczacılar ve hastaya sundukları farmasötik bakım ile  güvenli, etkilili, kaliteli ilaç ve sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Demirdamar, Uluslararası Eczalık Federasyonu’nun Dünya sağlık Örgütü, UNESCO, Dünya Sağlık Meslekleri Birliği, Yerel Eczacılık Örgütleri, Eczacılık Eğitim Kurumları ile işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Demirdamar son olarak, gün dolayısıyla tüm eczacıların Dünya Eczacılar Günü’nü kutlayarak, halk sağlına verdikleri değerli katkılarının devamını diledi.

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