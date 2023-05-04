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LAÜ Eğitim Fakültesinin tüm programları EPDAD tarafından akredite edildi

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LAÜ Eğitim Fakültesinin tüm programları EPDAD tarafından akredite edildi
LAÜ Eğitim Fakültesinin tüm programları EPDAD tarafından akredite edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Türkiye’de özerk ve yetkin bir kurum olan ‘Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - EPDAD” tarafından 18-21 Mart 2023 tarihlerindeki çevrimiçi ve yüz yüze değerlendirme sürecinin ardından akredite edildi.

 

LAÜ Eğitim Fakültesi, tüm bölümleriyle akredite olma başarısı elde etti

    Başarılı geçen akreditasyon süreci ile ilgili bilgi veren Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Serin, KKTC’de Eğitim Fakülteleri içerisinde tüm bölümleriyle akredite olma başarısı elde eden tek fakülte olma özelliği gösteren LAÜ Eğitim Fakültesi’nin, nitelikli öğretmen eğitimi gerçekleştirme vizyonunun belgelendirilerek onaylandığını vurguladı.

 

   LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nin; ‘İlköğretim Matematik Öğretmenliği’, ‘Okul Öncesi Öğretmenliği’ ve ‘Türkçe Öğretmenliği’ bölümlerinin 2026 yılına kadar akredite edildiğini ifade eden Serin, ayrıca ‘Özel Eğitim Öğretmenliği’ ve ‘İngilizce Öğretmenliği’ bölümlerinin akredite süresinin de 2026 yılına kadar uzatılarak 5 yıla tamamlandığını aktardı. Bu bağlamda, daha önce akredite edilen ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ ve ‘Sınıf Öğretmenliği bölümleriyle birlikte LAÜ Eğitim Fakültesi’nin 7 programının da akredite edilmiş olduğuna dikkat çeken Serin, “LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nin tüm bölümlerinin akredite edilmesinde katkı koyan tüm akademik, idari ve yönetsel ekibimizi kutlar; yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanmasında kararlılığımızı belirtmek isteriz” dedi. 

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