LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri atölye etkinliği düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü dönem sonu etkinliği düzenledi.“Communicae” adı altında gerçekleştirilen etkinlikteYeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileriyaz döneminde yaptıkları staj ve çalıştıkları iş yerlerindeki deneyimlerini fakülte öğretim üyeleri ve bölüm öğrencileri ile paylaştı.İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Communicae etkinliğinde öğrencilerin etkinliğe özel hazırladıkları video da ilk kez gösterildi.

Etkinlikten ve öğrencilerin performansından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Asude Tunca, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Aslında son sınıf öğrencilerinin stajları süresince yaptıkları; çalıştıkları kurumlar tarafından değerlendiriliyor ve bizler de öğrencilerimizi; fakültede oluşturduğumuz staj komitesinde sözlü sunuma alıyoruz. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz staj komitesi sunumlarını ise istedik ki öğrencilerimiz bölümün yeni öğrencileriyle de paylaşsınlar. Bu kapsamda etkinliğin çerçevesini biraz daha genişlettik ve derslerde verdiğimizi teorik bilgileri yaz döneminde çalışarak dünyanın çok farklı ülkelerinde pratiğe dökme imkânı bulan öğrencilerimizin bu deneyimlerini tüm bölümle paylaşmalarını arzuladık. Communicae etkinliğimiz böyle ortaya çıktı.”

Etkinliğinadı olan Communicae’nin Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Kofi Arku Bansah’aait olduğunu belirten Tunca, “kelime, iletişim kavramının İngilizcesi communication kelimesine benzemekle birlikte özel bir anlama sahip değil. Ganalı öğrencimizin dedesinin torunlarına hikaye anlatım zamanlarını ifade etmek için kullandığı kelimeye dayanıyor. Yani aslında iletişimin ve paylaşımın gücünü ve etkisini ortaya koyuyor. Bu nedenleetkinliğimize “communicae” adını verdik”dedi.