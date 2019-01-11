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LAÜ “Kariyer Günleri”düzenlendi

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Zeki Çeler LAÜ öğrencileri ile bir araya geldi
LAÜ “Kariyer Günleri”düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesitarafındanHukuk Fakültesi’nde “Kariyer Günleri” düzenlendi. Çeşitli kuruluşların stant açtığı etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Dr. Erhan Erçin öğrencilerle Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda söyleşi gerçekleştirdi.

Çeler:İş insanlarıyla öğrencileri buluşturmak çok önemlidir

Bakan Zeki Çeler konuşmasında kendi kişisel gelişiminden örnekler vererek, küçük yaştan itibaren politikaya ilgi duyduğunu, eğitim hayatı boyunca sınıf temsilciliği ve okul kaptanlığı görevlerinde bulunduğunu ifade etti. Yenilgiyi kabul etmeyen bir karakteri olduğunu söyleyen Çeler, başarılı olmak için insanın hayallerinin olması gerektiğini dile getirdi. Gençlere öğüt vererek önce küçük ölçekli işlerde başarılı olmanın önemine değinen Çeler, öğrencilere hayal kurmaktan vazgeçmemeleri ve engel tanımamaları çağrısında bulundu. Gelecekteki bir projesi konusunda da öğrencileri bilgilendiren Çeler, iş insanlarıyla öğrencileri buluşturmanın çok önemli olduğunu söyleyerek,kariyer ofislerinin yaygınlaşmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Erçin:LAÜ’den aldığım eğitim yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmama büyük katkı sağladı

Erçin, lisans eğitimini Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yaptığını ve aldığı eğitimin yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmasına büyük katkısı olduğunu söyleyerek, okuldaki eğitimin kariyer gelişiminde yeterli olmadığını, öğrencinin de kendisini geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Erçin, öğrencilere kişisel gelişmelerini sadece üniversiteye bağlamamaları, kendilerinin de çaba harcamaları konusunda tavsiyelerde bulundu. LAÜ’de aldığı eğitimin kendi kariyerine önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Çok kültürlülüğün çok önemli olduğundan bahseden Erçin, bunun kariyer sürecinde çok faydasını gördüğünü anlatarak, öğrencilerin lisans eğitimini yaptığı üniversitede devam etmek yerine yüksek lisanslarını değişik ülkelerde yapmanın çok kültürlü olmanın bir yöntemi olduğunu ve bunun kariyer şekillenmesine de katkı yapacağını ifade etti. Çok yönlü ve çok kültürlü olmanın küreselleşen dünyada çok önemli olduğunu vurgulayan Erçin, öğrencilere kişisel kapasitelerini geliştirme çağrısında bulundu.

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