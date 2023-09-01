LAÜ Kütüphane Kulübü “Uçurtma Şenliği düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi Kütüphane Kulübü geleneksel olarak düzenlediği “Uçurtma Şenliği” etkinliğini bu yıl da düzenledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kütüphane Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Uçurtma Şenliği” bu yıl da yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

“UÇURTMA ŞENLİĞİNE KATILAN HERKESİN ÇOCUKLUK ANILARI TAZELENDİ”

Kütüphane Kulübü üyeleri ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik LAÜ Hukuk Fakültesi önünde yer alan çim alanda gerçekleşti. Uçurma şenliğine bölge çocukları da katılım gösterdi. Birçok uçurtma gök yüzüne uçuruldu.

Birçok uçurtmanın uçurtulduğu LAÜ kampüsünde renkli görüntüler ortaya çıktı.