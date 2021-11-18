  • BIST 1.738,87
  • Altın 657,34
  • Dolar 11,0349
  • Euro 12,5068
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

LAÜ öğrenci kulüpleri kampüste bir dizi etkinlik düzenledi

» »
LAÜ öğrenci kulüpleri kampüste bir dizi etkinlik düzenledi
LAÜ öğrenci kulüpleri kampüste bir dizi etkinlik düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından başlatılan aktiviteler kapsamında LAÜ kampüsünde Dans Gösterileri ile Müzik Dinletisi yapıldı.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmeleri, dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmaları, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin katkıları ile hazırlanan etkinliklerde farklı kültürlerin yansıtıldığı dans gösterileri ve müzik dinletileri öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Farklı kültürlerin bir araya geldiği etkinlikte öğrenciler güzel ve güneşli havanın tadını çıkarma imkanı buldular.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Modern Laboratuvarlarda Sektöre Hazırlanıyor09 Kasım 2021 Salı 17:25
  • Başarılı öğrenci LAÜ’yü tercih etti07 Kasım 2021 Pazar 18:04
  • LAÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı Yapıldı06 Kasım 2021 Cumartesi 17:30
  • LAÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2021 Cuma 17:44
  • LAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Meral Demiralp “Yaşlılarda deliryum ve risk faktörleri”ni ele aldı03 Kasım 2021 Çarşamba 17:22
  • LAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Meral Demiralp “Yaşlılarda deliryum ve risk faktörleri”ni ele aldı03 Kasım 2021 Çarşamba 17:22
  • LAÜ’de “Doğru Fitoterapi” konulu söyleşi düzenlenecek01 Kasım 2021 Pazartesi 17:39
  • LAÜ’de “Doğru Fitoterapi” Konulu Söyleşi Düzenlenecek01 Kasım 2021 Pazartesi 17:34
  • LAÜ Akademisyeni Çağanağa, Kızılay Haftası’nda Kızılay’ın Önemine Dikkat Çekti30 Ekim 2021 Cumartesi 18:33
  • LAÜ Akademisyeni Ataman, 2021 Yılı Bilim Ödülüne Layık Görüldü28 Ekim 2021 Perşembe 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti