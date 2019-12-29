LAÜ öğrencileri Christmas’ı kutladılar

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler “Noel Kutlamaları” çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlediler.

Öğrenciler müzik ve dans eşliğinde anlamlı ve hoş vakit geçirdiler

Christian Fellowship’in açılış duaları ve şarkılarıyla başlayan etkinliklerde Noel ruhunu LAÜ öğrencilerine yaşatmak, diğer uluslararası öğrencilere bu gibi etkinlikleri düzenlemek için teşvik etmek, ailelerinden uzak Christmas’ı kutlayan öğrencilere moral olmak, öğrencilerin müzik ve dans eşliğinde anlamlı ve hoş vakit geçirmelerini sağlamak amaçlandı.

Kutlamada eğlenceli saatler yaşayan öğrenciler program sonunda Noel pastası keserek, yeni yıl mesajları verdiler.