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LAÜ öğrencileri tel sanatını deneyimleme şansı buldu

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LAÜ Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Telin Ruhu: Sanatta AforizmalarAtölye Çalışması Sergisi” açıldı.
LAÜ öğrencileri tel sanatını deneyimleme şansı buldu

LAÜ Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Telin Ruhu: Sanatta Aforizmalar Atölye Çalışması Sergisi” açıldı.

Sergide,Mimarlık, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı ve Grafik Tasarımı Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin Temel Tasarım I dersleri kapsamında  tasarladıkları projeleryer aldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras,yapılan çalışmaların çok başarılı bulduğunu, bu süreçte ders yürütücülerinden bu fikri duyduğu andan itibaren onlara ve öğrencilerine güvendiğini söyleyerek, çıkan ürünlerde de bunu gördüğünü belirtti. Aras, öğrencileri ve hocaları bu süreçteki başarılarından dolayı tebrik etti.

"ÖĞRENCİLER TEORİK OLARAK ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİNİ SOMUT TASARIMLARA DÖNÜŞTÜRME ŞANSI BULDULAR"

Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil,Mimarlık, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı ve Grafik Tasarımı Bölümlerinin bu yıl ilk kez birlikte almış oldukları Temel Tasarım I dersleri kapsamında  “Her Telden Tasarım” başlıklı farklı disiplinlerde temel tasarım prensiplerinin yorumlanmasına yönelik interdisipliner çalışma ortamında bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen atölye çalışmasında öğrencilerin tel sanatını deneyimleme şansı bulduğunu dile getiren Ermiyagil, tel sanatının demir, alüminyum ve bakır gibi farklı tipte metal teller kullanılarak birçok ürün elde edilen ve binlerce yıl öncesine dayanan bir sanat biçimi olduğunu belirtti.“Sergilenen çalışmalarda ise öğrencilerimiz pense ve tel kesici gibi basit araçlarla temel tasarım prensiplerini kullanarak teller ile çalışma becerilerini geliştirdiler” diyerek Ermiyagil, her grubun kendi disiplini doğrultusunda proje yöneticileri ile birlikte 3 gün boyunca çalıştıkları çalışmalarda teorik olarak öğrendikleri bilgilerini somut tasarımlara dönüştürme şansı bulduklarını ifade etti.

"TAKIM OLARAK ÇALIŞABİLMENİN VERDİĞİ BAŞARI SERGİLENEN ÜRÜNLERE YANSIDI"

Bu atölye çalışmasında gerek hocalar, gerek öğrenciler arasındaki güçlü iletişimin ve takım olarak çalışabilmenin verdiği başarının sergilenen ürünlere yansıdığını ifade eden Ermiyagil, “Sonuç olarak, bu çalışmanın hedefleri olan, farklı disiplinlerden olan öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmesi, öğrenmiş oldukları tasarım prensiplerini farklı malzeme ve araçlarla tasarım sürecinde deneyimleyip farklı disiplinlerce yorumlanması, öğretilen teorik bilgilerin somut tasarımlara dönüştürülmesi grup çalışmasına ve takım ruhuna alıştırılması başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu başarılarından dolayı tüm ders yürütücü arkadaşlarıma ve öğrencilerimi tebrik eder, teşekkür ederim” dedi.

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