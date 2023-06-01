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LAÜ öğrencilerinden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destek kermesi

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LAÜ öğrencilerinden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destek kermesi
LAÜ öğrencilerinden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destek kermesi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı LAÜ Psikoloji Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği”ne destek vermek amacıyla kermes düzenlendi. LAÜ Psikoloji Kulübü , Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin desteğiyle düzenlenen kermes “Şimdi Birlik Zamanı” teması ile gerçekleştirildi.

   Kermes için gerekli düzenlemeleri yapan Psikoloji Kulübü Başkanı Gülsena Yaman ve Başkan Yardımcısı İrfan Kerelti ile tüm Psikoloji Kulübü üyelerinin günler öncesinden emek vererek çaba harcadıklarını ve aktivitenin gün boyu süren bir etkinlik şeklinde gerçekleştirildiğini dile getiren Öğretim Görevlisi Beliz Köroğlu, Psikoloji Kulübü’ne üye öğrencilerin kermeste özveri ile hazırladıkları yiyecek vb. ikramlıkları standa satışa sunduklarını belirtti.

  Ayrıca Psikoloji Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla kermes alanında düzenlenen akademik poster sunumlarıyla birlikte bölüm öğrencileri kermes alanında projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulundular. Köroğlu düzenlenen bu etkinlikte hem akademik posterlere hemde sosyal sorumluluk projesine öğrencilerin ilgi ve katılımının yoğun olduğunu belirtti.

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   Diğer yandan, etkinlik kapsamında sunulan posterler Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından gün içerisinde değerlendirilmiş ve en yüksek paunları alan akademik posterlerin sahiplerine plaketler verildi. Bu kapsamda “En  Genç Poster” ödülüne Eylem Yaşar, İbrahim Sade ve Onur Gencer , “ En Yaratıcı Konu” ödülüne Ahmet Durlanık, Duygu Önöz ve Doran Aslan , “Gelecek Vadeden Araştırma” ödülüne Gizem Yıldız ve Melike Altıntaş, “En İyi Poster Tasarımı” ödülüne Eftelya Taşkıran, Büşra Nal ve Waddah Abdala,  ve “En Güncel Konu” ödülüne de Ceren Öcalan ve Nida Nur Çetin layık görülen öğrenciler olarak ödüllerini aldılar.

   Köroğlu, bu etkinlikle başta farkındalık yaratmanın amaçlanmış olduğu kermesin sonunda elde edilen gelirin “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği”ne bağışlandığını dile getirdi. Köroğlu, kermese katkı koyan ve poster sunumları ile etkinliği gün boyu canlı tutan herkese Psikoloji Kulübü adına teşekkürlerini iletti.

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