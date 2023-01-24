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LAÜ Psikoloji Bölümü sinema günleri düzenledi

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LAÜ Psikoloji Bölümü sinema günleri düzenledi
LAÜ Psikoloji Bölümü sinema günleri düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Psikoloji Bölümü Sinema Günleri-I” düzenlendi.

Sinema Günleri kapsamında psikoloji alanıyla ilişkili üç farklı filmin gösterimi yapıldı ve her filmin ardından konunun uzmanı olan akademisyenlerin yürütücülüğünde tartışma oturumları gerçekleştirildi. Böylece psikoloji öğrencilerinin ve diğer bölümlerden ilgili öğrencilerin filmlerde ele alınan psikolojik olgulara dair derinlikli bir bakış açısı edinmeleri hedeflendi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak yeme bozukluğu olan bir kişinin deneyimlerini konu alan “To The Bone” filmi gösterildi ve Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu’nun yürütücülüğünde tartışması yapıldı.

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İkinci olarak, “Like Stars On Earth” filmi gösterildi ve Öğretim Görevlisi Dilem Öke yürütücülüğünde tartışması yapıldı. Söz konusu filmde, farklılıkları nedeniyle okul ortamında akranları tarafından alay konusu olan bir çocuğun yaşadığı zorluklar ele alınıyor.

Son olarak ise psikoloji profesörü Philip Zimbardo’nun 1971’de gerçekleştirdiği Stanford Hapishane Deneyi’nden uyarlanan “The Experiment” filmi gösterildi ve Yrd. Doç. Dr. Umut Şah yürütücülüğünde tartışması yapıldı.

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