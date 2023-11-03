  • BIST 7704.02
  • Altın 1823.99
  • Dolar 28.4059
  • Euro 30.4401
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Arıtılmış Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Etkinliğine Katıldı

» »
LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Arıtılmış Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Etkinliğine Katıldı
LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Arıtılmış Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Etkinliğine Katıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin (TDH) Uygulanmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nin, Güzelyurt Belediyesi’nin desteğiyle organize ettiği işlenmiş tortul atığın (arıtılmış arıtma çamuru) ve geri dönüştürülmüş suyun tarımda kullanımı etkinliği Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Etkinliğin birinci gününde ilk olarak, LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu toprağın tarımdaki önemi, toprak bozulmasının başlıca nedenleri, toprak bozulmasının önlenmesi için yapılması gerekenler, toprak verimliliğinin iyileştirilmesinde organik maddenin önemi, bitki besleme ve özellikli olarak da turunçgillerde gübreleme konularını içeren detaylı bir sunum yaptı.

Daha sonra Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz ise suyun önemi, su kaynaklarının kalite ve miktarındaki azalmanın başlıca nedenleri ve etkin su kullanımı tekniklerini içerecek bir sunum yaptıktan sonra turunçgil bahçelerinin sulama ihtiyaçlarından bahsetti.

 

LAÜ öğrencileri atığın, doğru hamlelerle nasıl geri dönüştürülerek sürdürülebilir bir uygulama haline getirileceğini öğrendiler

Son sunumda da TDH Teknik Destek Projesi takım lideri Donald Aquilina teknik destek projesi hizmetlerden ve üreticiler tarafından nasıl kullanılabileceğinden bahsetti. Öğleden sonra ise Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, Donald Aquilina ve Dr. Carlo Ponzio arıtma sistemlerinin genel çalışma prensiplerini anlattıktan sonra arıtılmış arıtma çamuru ve geri dönüştürülmüş suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bu alandaki AB yönetmelikleri ve yerel yönetmelikler hakkında bilgi verdiler. Bu eğitimler sırasında arıtılmış çamurun uygulanmasında takip edilmesi gereken yasal prosedürler ve güvenli kullanımı hakkında üreticilerin ve ziraat mühendislerinin (veya danışmanların) bilmesi gereken önemli konular tek tek detaylandırıldı. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar Güzelyurt Atık Arıtma Tesisini yerinde ziyaret ettikten sonra öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz ve Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, arıtılmış çamurun pratikteki uygulanmasını katılımcılara uygulamalı olarak anlattı. Etkinliğe katılan öğrenciler ve diğer katılımcılar geleceğin en önemli çevre sorunlarından biri olan atığın, doğru hamlelerle nasıl geri dönüştürülerek sürdürülebilir bir uygulama haline getirileceği konusunda bilgilendirildi.    

tarim-1-(4).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı18 Ekim 2023 Çarşamba 16:38
  • LAÜ ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı gerçekleştirildi 17 Ekim 2023 Salı 08:58
  • LAÜ Oryantasyon Etkinlileri ilgi görüyor...13 Ekim 2023 Cuma 17:57
  • LAÜ Akademisyeni Aslay, “Trafik Kazalarında İlk Yardım”ın önemini ele aldı13 Ekim 2023 Cuma 11:17
  • LAÜ Bahçe Bitkileri Bölümü Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu tarafından akredite edildi09 Ekim 2023 Pazartesi 09:39
  • 63. Nijerya Bağımsızlık Günü  LAÜ’de kutlandı05 Ekim 2023 Perşembe 10:24
  • LAÜ Oryantasyon Haftası başladı26 Eylül 2023 Salı 15:17
  • LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çek Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag’da KKTC’yi temsil etti24 Eylül 2023 Pazar 12:15
  • LAÜ Akademisyeni Kaygısız “Alzheimer Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu21 Eylül 2023 Perşembe 21:38
  • Yrd. Doç. Dr. Gülten Soycan İklim Değişikliği ile Mücadelede Vejetaryen Beslenme ” konusuna dikkat çekti17 Eylül 2023 Pazar 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti