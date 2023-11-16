  • BIST 7773.74
  • Altın 1809.974
  • Dolar 28.6605
  • Euro 31.1406
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

LAÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Büyük Başarı

» »
LAÜ, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Turizm İşletmeciliği Bölümü, Yüksek Öğretim Kalite Kuruluşlarından biri olan Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu tarafından beş yıl süre ile akredite edilerek büyük bir başarıya imza attı.
LAÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Büyük Başarı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Turizm İşletmeciliği Bölümü, Yüksek Öğretim Kalite Kuruluşlarından biri olan Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu  (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) tarafından beş yıl süre ile akredite edilerek büyük bir başarıya imza attı.

  Akreditasyon süreci eğitim kurumlarının uluslararası standartlar dahilinde kalitesini artırmayı hedefleyen bir süreçtir. Bu süreç dahilinde AHPGS Akreditasyon Değerlendirme Komitesi, değerlendirme ziyaretinde, Rektörlük, Yüksekokul Müdürü, Bölüm başkanı, öğretim üyeleri, dış paydaşlar ve öğrenciler ile ayrı ayrı bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı. AHPGS Değerlendirme Komitesi yapılan değerlendirmeler, üniversite ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin uygulama yaptığı tesislere yapılan ziyaretler sonucunda, Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün gerekli kriterleri sağladığını belirtti. Dosya incelemesi ve yüzyüze görüşmeler neticesinde, AHPGS Uzman Raporları adı geçen bölüme iletilerek bölümün 30 Eylül 2028 tarihine kadar beş yıl süre ile akredite edildiği bildirildi.

  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada; “Akreditasyon, akademik kalitenin iyileştirilmesi, eğitim programının uluslararası bir kuruluş tarafından kalite güvencesi altına alınması, şeffaflık ve hesap verebilir olmak anlamına gelmektedir. Eğitimde kalitenin sürdürülebilirliği açısından da büyük öneme sahiptir. Akreditasyon belgesi ile Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün, yüksek kalite standartlarına uygunluğu resmi olarak kanıtlanmıştır. Bu önemli başarı sayesinde yüksekokulumuzun ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığının sağlanması yüksekokulumuza yeni bir ivme kazandıracaktır”.

  “Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak, akreditasyon onayı almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu başarı tamamen ekip olarak özverili bir şekilde çalışma sonucunda elde edilmiştir. Bu süreçte  bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, LAÜ Akreditasyon Komitesi Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğ Aydın’a, katkıları olan tüm akademik ve idari çalışanlara, aktif katılım gösteren öğrencilerimize, süreçlerimizi destekleyen paydaşlarımıza, AHPGS Değerlendirme Heyeti ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Arıtılmış Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Etkinliğine Katıldı03 Kasım 2023 Cuma 16:13
  • LAÜ’deki konser geceleri büyük ilgi gördü31 Ekim 2023 Salı 13:48
  • LAÜ Hemşirelik Programı 5 yıl süre ile akredite edildi29 Ekim 2023 Pazar 13:26
  • Gezici Sinema LAÜ’de27 Ekim 2023 Cuma 15:15
  • LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün Kalitesi AHPGS Akreditasyonu ile Tescillendi25 Ekim 2023 Çarşamba 16:19
  • LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü AHPGS tarafından akredite edildi23 Ekim 2023 Pazartesi 07:55
  • LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı18 Ekim 2023 Çarşamba 16:38
  • LAÜ ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı gerçekleştirildi 17 Ekim 2023 Salı 08:58
  • LAÜ Oryantasyon Etkinlileri ilgi görüyor...13 Ekim 2023 Cuma 17:57
  • LAÜ Akademisyeni Aslay, “Trafik Kazalarında İlk Yardım”ın önemini ele aldı13 Ekim 2023 Cuma 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti