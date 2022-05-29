  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail arasındaki 'Agapinor 2022' tatbikatı bugünden itibaren başlıyor.

LAÜ’de “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi

» »
LAÜ’de “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi
LAÜ’de “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi.

LAÜ Temel Eğitim Bölümü olarak düzenlenen Çocuk ve Göç temalı konferansa konuşmacı konuk olarak katılan Uzman Çağrı Peköz “Çocuk ve Göç” konusunda konuşarak, göç kavramının farklı boyutlarına değindi ve bu kavramın temelde bir yerden bir yere gitmek durumda kalmakla ilgili olduğunu vurguladı.

 

KKTC'nin 30’dan fazla ülkeden göç alan bir ülke olduğuna değinen Peköz, ülkemize gelen göçmen aile çocuklarının Türkçe konuşan akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim gördüklerine değindi. “Bu durum, sınıflara çok kültürlü bir ortamı da sağlamaktadır. Her ne kadar çok kültürlü sınıflar kültürel bir zenginliği temsil etse de bu sınıflarda Türkçe bilmemenin yarattığı olumsuz etkiler de yaşanmaktadır. Keza göçmen çocuklar akranları ya da öğretmenleri ile iletişimsel sorunlar yaşayabilmektedir” diyen Peköz, bu durum, onları erken yaşlarda akran reddi yaşamalarına ve ileride toplumsal uyum aşamasına daha ciddi sorunlar yaşamalarına neden olabileceğine dikkat çekti. Peköz, bu bağlamda göçmen çocukların eğitimleri, okula uyumu ve okullarda çok kültürlü ortamların düzenlenmesi konusunda düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Kömleksiz’in ilk müze eğitim kitabı Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi24 Mayıs 2022 Salı 17:03
  • LAÜ’de Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:16
  • LAÜ’de Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:15
  • LAÜ’de  “Hemşireler Haftası Öğrenci Etkinliği” yapıldı22 Mayıs 2022 Pazar 17:31
  • LAÜ’de “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu panel yapıldı20 Mayıs 2022 Cuma 14:36
  • LAÜ’de “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu panel yapıldı20 Mayıs 2022 Cuma 13:46
  • LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu  düzenlendi17 Mayıs 2022 Salı 15:55
  • En fazla atıf alan çalışmalar listesinde LAÜ Akademisyeni de yer aldı...16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:36
  • LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:28
  • LAÜ Psikoloji Günleri’nin 7.si düzenlendi13 Mayıs 2022 Cuma 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti