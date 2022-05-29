LAÜ’de “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi.

LAÜ Temel Eğitim Bölümü olarak düzenlenen Çocuk ve Göç temalı konferansa konuşmacı konuk olarak katılan Uzman Çağrı Peköz “Çocuk ve Göç” konusunda konuşarak, göç kavramının farklı boyutlarına değindi ve bu kavramın temelde bir yerden bir yere gitmek durumda kalmakla ilgili olduğunu vurguladı.

KKTC'nin 30’dan fazla ülkeden göç alan bir ülke olduğuna değinen Peköz, ülkemize gelen göçmen aile çocuklarının Türkçe konuşan akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim gördüklerine değindi. “Bu durum, sınıflara çok kültürlü bir ortamı da sağlamaktadır. Her ne kadar çok kültürlü sınıflar kültürel bir zenginliği temsil etse de bu sınıflarda Türkçe bilmemenin yarattığı olumsuz etkiler de yaşanmaktadır. Keza göçmen çocuklar akranları ya da öğretmenleri ile iletişimsel sorunlar yaşayabilmektedir” diyen Peköz, bu durum, onları erken yaşlarda akran reddi yaşamalarına ve ileride toplumsal uyum aşamasına daha ciddi sorunlar yaşamalarına neden olabileceğine dikkat çekti. Peköz, bu bağlamda göçmen çocukların eğitimleri, okula uyumu ve okullarda çok kültürlü ortamların düzenlenmesi konusunda düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta olduğunu sözlerine ekledi.