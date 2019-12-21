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LAÜ’de “Diyetisyenlik Mesleğinde Kariyer Yolculuğu” konusu ele alındı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyetisyenlik Mesleğinde Kariyer Yolculuğu”” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Uzman Diyetisyen Aslı İçingür konuşmacı olarak katıldı.
LAÜ’de “Diyetisyenlik Mesleğinde Kariyer Yolculuğu” konusu ele alındı

İnsan sağlığını etkileyen böylesine önemli bir bölümde okuyan kişilerin kendilerini ilgili alanlarda geliştirmeleri önemli

   “Değişen ve gelişen dünyada her geçen gün Beslenme ve Diyetetik Bölümü önemini ve geçerliliğini arttırmaktadır” diyen İçingür, toplum ve insan sağlığını etkileyen böylesine önemli bir bölümde okuyan kişilerin de kendilerini ilgili alanlarda geliştirmelerinin oldukça önemli olduğunu belirtti. İçingür, “Meslek hayatım boyunca yaptığım işin en iyisini yapma gayesinde bulundum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren oldukça sosyal, duyarlı ve mesleki alanlara ilgili bir diyetisyen oldum. Yola çıkış noktam şuydu “Her zaman sorunun değil, çözümün parçası olmaya çalışacağım”. Bu söylemle hareket etmeye başladığınızda şikayet etmekten ve söylenmekten vazgeçiyorsunuz ve sadece çok çalışıyorsunuz” dedi.

Bir diyetisyende olması gereken üç özellik vardır

   Bir diyetisyende olması gereken üç özellikten bahseden İçingür, “Birincisi bir diyetisyen iyi bir lider olmalıdır. Çünkü çalışacağı kurumlarda genelde mutfaktan da sorumludur” dedi. Mutfak hiyerarşisinde şef ile uyumlu çalışmak ve o ekibi yönetebilmenin başarılı olmanın altın kurallarından olduğunu vurgulayan İçingür, “Hastahane, okul, otel ya da catering şirketlerinde ciddi bir mutfak mesaisi harcamak gerekir bunun için de insan yönetimi konusunda deneyim olmazsa olmazdır” dedi.

   “İkinci özellik ikna kabiliyetinin yüksek olmasıdır. Hiç kimse diksiyonu düzgün olmayan, görüntüsüne özenmeyen ve insan psikolojisinden anlmayan bir diyetisyen ile çalışmak istemez. İster özel poliklinikte isterseniz herhangi bir kurumda çalışın ikna kabiliyetiniz yoksa sektörde tutunmanız oldukça güçleşir” diyen İçingür, bu özelliğin gelişebilmesi için kişinin öncelikle kendini çok iyi tanıması ve kendine güvenmesi gerektiğini dile getirdi. Bilgi sahibi olmadan ikna edebilmenin mümkün olmadığını ifade eden İçingür, “O yüzden çok okuyan, araştıran ve kendini durmadan yenileyen bir diyetisyen olmak çok değerlidir” dedi.

   “Üçüncü özellik ise; proje yönetimi ve strateji geliştirme konusunda yetkin biri olabilmektir” diyen İçingür, bu sadece diyetisyenlik mesleği için değil her meslekte fark yaratabilmek için oldukça önemli bir özellik olduğunu belirtti. İçingür, “Toplumun ya da bulunduğunuz kurumun ihtiyaçlarını doğru algılayıp, analiz edip buna göre yeni projeler ve stratejiler geliştirebilmek sizi diğer meslektaşlarınızdan farklı bir noktaya getirebilir” diyerek, bakış ve görüş açısı, okuma, araştırmanın ve yeni insanlar tanımanın doğru orantılı olarak gelişeceğini ifade etti. İçingür, “Bunları yapmaya öğrencilik yıllarınızdan itibaren başlayabilirseniz bu size avantaj sağlayabilir” dedi.

Bir diyetisyenin mutfak ve yemek tarifi bilgisinin iyi olması çok önemlidir

   Diyetisyenlik bölümünün beslenme bilimini derinlemesine işleyen bir bölüm ve mutfağın aslında bu bilimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten İçingür, “Bir diyetisyenin mutfak ve yemek tarifi bilgisinin iyi olması çok önemli bu nedenledir ki okurken ve mezun olduktan sonra çeşitli restoran ve otellerde aşçılık yapmam benim için unutulmaz bir deneyimdi. Bu sayede diyetlerimi daha bilinçli ve içselleştirilmiş bir şekilde hazırlayabiliyorum” dedi.

Son olarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan İçingür, “İşinizi severek yapın. Çünkü işimiz insanla, insanı anlamak için öncelikle kendimizi anlamalıyız ve kendimizi anlayabilmek için de yaradılışın ve insan doğasının temellerini öğrenmeliyiz. Aslında biz biraz antropoloji, biraz felsefe, biraz psikoloji ve fizyolojiden anlayabilmeliyiz. Her birinizin kendi alanında fark yaratacak çok değerli diyetisyenler olacağından hiç kuşkum yok. Kendinize ve mesleğinize inanın ve bulunduğunuz topluluğu ya da kurumu her zaman daha iyi şartlara getirebilmek için mücadele edin” dedi.

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